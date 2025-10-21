Live TV

Exclusiv Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma vizează desființarea a 12.794 de posturi”

Data publicării:
Cseke Attila.
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Din articol
 Măsura va afecta 12.794 de angajați din administrația publică locală

Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul Coaliției de guvernare pentru a fi promovat, a declarat, în direct la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Proiectul vizează desființarea a 12.794 de posturi, a precizat demnitarul.

 

Ministerul Dezvoltării are proiectul de reformă a administrației locale pregătit, a anunțat Cseke Attila. În momentul în care Coaliția decide putem să-l promovăm în circuitul de avizare și în ședința de guvern”, a spus ministrul.

Propunerea noastră, din Coaliție, a Ministerului și a UDMR, până la urmă, este de aplicare a unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, cu aplicarea unei unei frâne de 20% - ceea ce înseamnă că la niciun UAT mai mult de 20% dintre posturile ocupate să nu se desființeze. Această modalitate generează pe întreg sistemul administrației publice locale o reducere cu 10 procente a numărului de posturi ocupate. Restul de până la 30% sunt posturi vacante. Ne trebuie o modalitate, o procedură din aceasta, ca să putem să ajungem la 10% posturi ocupate pe întreg sistemul”, a explicat Cseke Attila.

 Măsura va afecta 12.794 de angajați din administrația publică locală

Întrebat despre impactul măsurii asupra primăriilor, ministrul a subliniat că „această modalitate dă posibilitatea ca aplicarea procentului să nu fie uniformă, ceea ce înseamnă că ar fi peste 700 de UAT-uri la care nu ar trebui desființat niciun post ocupat, adică UAT-uri unde primarii, autoritățile locale care au avut grijă, au gestionat eficient banul public”.

El a adăugat că „la celelalte UAT-uri, într-o mai mică sau mai mare măsură, ar fi nevoie de reducerea și a posturilor ocupate”.

Referitor la avizele necesare și riscul unui control de constituționalitate, Cseke Attila a asigurat: „Acest proiect a avut în august toate avizele ministerelor, a fost gata de promovare în ședința de guvern. (...) Blocajul a fost în coaliție”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Digi Sport
Pentru a treia oară în ISTORIE! 48% dintre nemți au spus "DA"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
Tánczos Barna
Tanczos Barna: „Nicidecum Bolojan nu trebuie să își dea demisia. Nu...
sigla csm de la intrare in institutie
Prima reacție a Consiliului Superior al Magistraturii, după ce Curtea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
Rusia îl sfidează pe Donald Trump și anunță că va continua bombardamentele în Ucraina înaintea summitului de la Budapesta
Un sector din București a majorat impozitul pentru mai multe clădiri aflate în paragină cu până la 500%
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cseke Attila
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila: „Simplificăm procedura, dar crește răspunderea proiectantului”
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.
Cseke Attila, despre tăierile din administrație: Sunt peste 700 de UAT-uri în care nu e nevoie de reducere de personal
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul Dezvoltării anunță când ar putea fi aplicată măsura
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Ce se va întâmpla cu proiectele din „Anghel Saligny”. Anunțul ministrului Cseke Attila
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Când devine casa bun comun al soților, chiar dacă e pe numele unuia singur
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”