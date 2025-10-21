Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul Coaliției de guvernare pentru a fi promovat, a declarat, în direct la Digi24, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Proiectul vizează desființarea a 12.794 de posturi, a precizat demnitarul.

Ministerul Dezvoltării are proiectul de reformă a administrației locale pregătit, a anunțat Cseke Attila. „În momentul în care Coaliția decide putem să-l promovăm în circuitul de avizare și în ședința de guvern”, a spus ministrul.

„Propunerea noastră, din Coaliție, a Ministerului și a UDMR, până la urmă, este de aplicare a unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, cu aplicarea unei unei frâne de 20% - ceea ce înseamnă că la niciun UAT mai mult de 20% dintre posturile ocupate să nu se desființeze. Această modalitate generează pe întreg sistemul administrației publice locale o reducere cu 10 procente a numărului de posturi ocupate. Restul de până la 30% sunt posturi vacante. Ne trebuie o modalitate, o procedură din aceasta, ca să putem să ajungem la 10% posturi ocupate pe întreg sistemul”, a explicat Cseke Attila.

Măsura va afecta 12.794 de angajați din administrația publică locală

Întrebat despre impactul măsurii asupra primăriilor, ministrul a subliniat că „această modalitate dă posibilitatea ca aplicarea procentului să nu fie uniformă, ceea ce înseamnă că ar fi peste 700 de UAT-uri la care nu ar trebui desființat niciun post ocupat, adică UAT-uri unde primarii, autoritățile locale care au avut grijă, au gestionat eficient banul public”.

El a adăugat că „la celelalte UAT-uri, într-o mai mică sau mai mare măsură, ar fi nevoie de reducerea și a posturilor ocupate”.

Referitor la avizele necesare și riscul unui control de constituționalitate, Cseke Attila a asigurat: „Acest proiect a avut în august toate avizele ministerelor, a fost gata de promovare în ședința de guvern. (...) Blocajul a fost în coaliție”.

