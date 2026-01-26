Guvernul vrea să-și asume răspunderea pentru reforma administrației locale, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila vine azi la Digi24 pentru a detalia măsurile de reducere a cheltuielilor din primării și ministere.

Ce se întâmplă cu banii colectați suplimentar de primării din taxele mărite? Cum vor fi reduse cheltuielile autorităților locale? Urmează concedieri? Ce proiecte locale vor primi în continuare bani de la buget?

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vine azi la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Editor : A.D.V.