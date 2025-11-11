Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a anunțat, în direct la Digi24, că s-a agreat un acord în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026. Astfel, dacă la nivel local se va aplica o reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT), în ceea ce privește instituțiile centrale, liderii Coaliției vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor de credite. În cadrul Coaliției de guvernare s-a stabilit însă și o serie de excepții de la această regulă: bugetele pentru personalul școlilor, spitalelor, grădinițelor sau creșelor ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul.

Culisele acordului din Coaliție. Câți bugetari sunt concediați Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila va redacta proiectul final de lege privind reforma în administrație. Acesta a declarat pentru Digi24 că s-a agreat un acord în Coaliția de guvernare cu privire întreg pachetul pe administrație, „ inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central, cât și la local ”. „ La administrația publică centrală este vorba despre o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% la toți ordonatorii principali de credite, cu excepția cheltuielilor de personal de la spitale, din învățământul preuniversitar și de la nivelul creșelor. Pentru restul autorităților publice centrale este o reducere a cheltuielilor de personal în 2026, raportat la cheltuielile de personal cu care se va închide anul 2025 ”.

Ce variante au primarii și șefii de Consilii Județene

În cadrul administrației publice locale există o reglementare pe anumite praguri sau criterii, existând două variante alternative posibile în 2026, a subliniat Cseke Attila. Una dintre ele este varianta reducerii de cheltuieli, care lasă la latitudinea primarilor și a șefilor de Consilii Județene să decidă dacă vor concedia din angajați sau dacă vor reduce salariile.

„ O variantă este reducerea posturilor cu 30% la UAT-uri care generează reducere de posturi vacante și ocupate în funcție de cât este de ocupată organigrama. Unde sunt foarte multe posturi ocupate, acolo va genera o reducere mai semnificativă a posturilor ocupate, dar unde nu sunt multe posturi vacante - adică primarii au gestionat eficient organigrama și structura locală - acolo va fi o reducere numai a posturilor vacante sau într-o mai mică măsură a posturilor ocupate. Și aici există alternativa ca, în cazul în care se dorește, să se facă o reducere a cheltuielilor de personal, și nu a posturilor ocupate, în 2026, în raport cu 2025, de 10% ”, a explicat ministrul Dezvoltării.

„V a fi o analiză cu privire la fiecare dintre ministere și ordonator de credite, dar textul va fi acela de reducere cu 10%. Se va da o posibilitate ministerelor ca, în interiorul sistemului - pentru că reducerea se referă la întreg sistemul, adică și la instituțiile subordonate, agenții, servicii de concentrate și așa mai departe - fiecărui minister să aibă loc diferențiat această reducere a creditelor de personal. Poate sunt instituții unde se impune o reducere mai mică, dar în ansamblu trebuie să fie reduceri de 10% ”, a adăugat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării: Aplicarea se va face diferențiat, în funcție de organigramă

Există posibilități de reducere a cheltuielilor de personal fără a reduce numărul angajaților sau a reduce numărul angajaților ori postul ocupat într-o mai mică măsură, a punctat ministrul. „Este vorba despre sporurile care se pot da pentru diferite categorii de persoane, inclusiv pentru partea de fonduri europene sau alte tipuri de sporuri, dacă sunt. Deci, acolo se mai poate face o diferențiere, ceea ce este foarte important. Deci, va fi o reducere de personal de 10% pe ansamblu, pentru că sunt instituții unde se impune poate o reducere mai mică, iar la altele o reducere mai mare”, a spus demnitarul. În cazul primăriilor unde organigrama a fost gestionată eficient - și acestea a fost un principiu important pe care tot l-am dezbătut în Coaliție: să nu pedepsim pe cei care au gestionat în mod eficient structura locală, unde poate avem din numărul de posturi aprobate 40% chiar și 50% posturi vacante și doar 50% sau 60% sunt posturi ocupate, practic se vor desființa 30% din posturile vacante și nu va trebui făcută o reorganizare care să includă și posturile ocupate sau reduceri de cheltuieli de personal. Este în principiu corect la care am ținut, acela de a nu pedepsi sau, dacă vreți, a premia, a susține primăriile și Consiliile Județene unde această chestiune s-a gestionat eficient. „Unde va fi nevoie, odată aplicat procentul de 30%, nu ajung posturile vacante și trebuie intrat în posturile ocupate, acolo, sigur, va fi o reducere și a posturilor ocupate, respectiv aici intervine alternativa de a putea să reduci cheltuielile de personal cu 10% - pentru că la nivel local avem un alt tip de salarizare, care permite puțin mai mult să reducem cheltuieli de personal, în sensul în care salarizarea tuturor funcțiilor din autoritatea locală trebuie să ajungă până la maximum salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean - și atunci Consiliul Local sau Consiliul Județean poate să decidă ca aceste niveluri de salarizare să fie reconsiderate, pot fi reconsiderate anumite sporuri... Important este că, dacă se alege această variantă, cheltuielile de personal să scadă cu 10%, deci și aici să avem un impact financiare”, a explicat Cseke Attila. Impactul financiar al reformei administrației La administrația centrală, calculul final va avea loc după ce va exista o analiză asupra fiecărui minister, „dar în mod cert această cifră este mai mare decât impactul pe administrația locală, unde impactul calculat de noi este de 1,7 miliarde de lei. Deci, la central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local. (...) Pe administrația publică centrală și locală nu s-a discutat niciodată de un impact de 10 miliarde. S-a discutat de un impact de câteva miliarde de lei, inițial numai la local”, a subliniat ministrul Dezvoltării.

