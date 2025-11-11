Există posibilități de reducere a cheltuielilor de personal fără a reduce numărul angajaților sau a reduce numărul angajaților ori postul ocupat într-o mai mică măsură, a punctat ministrul.
„Este vorba despre sporurile care se pot da pentru diferite categorii de persoane, inclusiv pentru partea de fonduri europene sau alte tipuri de sporuri, dacă sunt. Deci, acolo se mai poate face o diferențiere, ceea ce este foarte important. Deci, va fi o reducere de personal de 10% pe ansamblu, pentru că sunt instituții unde se impune poate o reducere mai mică, iar la altele o reducere mai mare”, a spus demnitarul.
În cazul primăriilor unde organigrama a fost gestionată eficient - și acestea a fost un principiu important pe care tot l-am dezbătut în Coaliție: să nu pedepsim pe cei care au gestionat în mod eficient structura locală, unde poate avem din numărul de posturi aprobate 40% chiar și 50% posturi vacante și doar 50% sau 60% sunt posturi ocupate, practic se vor desființa 30% din posturile vacante și nu va trebui făcută o reorganizare care să includă și posturile ocupate sau reduceri de cheltuieli de personal. Este în principiu corect la care am ținut, acela de a nu pedepsi sau, dacă vreți, a premia, a susține primăriile și Consiliile Județene unde această chestiune s-a gestionat eficient.
„Unde va fi nevoie, odată aplicat procentul de 30%, nu ajung posturile vacante și trebuie intrat în posturile ocupate, acolo, sigur, va fi o reducere și a posturilor ocupate, respectiv aici intervine alternativa de a putea să reduci cheltuielile de personal cu 10% - pentru că la nivel local avem un alt tip de salarizare, care permite puțin mai mult să reducem cheltuieli de personal, în sensul în care salarizarea tuturor funcțiilor din autoritatea locală trebuie să ajungă până la maximum salariul viceprimarului sau vicepreședintelui de Consiliu Județean - și atunci Consiliul Local sau Consiliul Județean poate să decidă ca aceste niveluri de salarizare să fie reconsiderate, pot fi reconsiderate anumite sporuri... Important este că, dacă se alege această variantă, cheltuielile de personal să scadă cu 10%, deci și aici să avem un impact financiare”, a explicat Cseke Attila.
La administrația centrală, calculul final va avea loc după ce va exista o analiză asupra fiecărui minister, „dar în mod cert această cifră este mai mare decât impactul pe administrația locală, unde impactul calculat de noi este de 1,7 miliarde de lei. Deci, la central ne așteptăm la un impact financiar mai ridicat decât la local. (...) Pe administrația publică centrală și locală nu s-a discutat niciodată de un impact de 10 miliarde. S-a discutat de un impact de câteva miliarde de lei, inițial numai la local”, a subliniat ministrul Dezvoltării.