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Ministrul Dezvoltării, discuții cu prefecții și primarii despre comasarea voluntară. Apel la edili: „Aveți curajul să faceți acest pas”

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Marcel Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării. Foto: gov.ro
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, s-a întâlnit la Botoșani cu prefectul, primarii și parlamentarii din județ, pentru a le prezenta măsura privind comasarea voluntară a localităților. Oficialul le-a cerut edililor să aibă curajul să facă acest pas și a susținut că unirea resurselor poate ajuta comunitățile să se dezvolte mai repede și să atragă mai multe investiții.

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„Le-am transmis primarilor un mesaj simplu: aveți curajul să faceți acest pas! Prin comasare voluntară, comunitățile au șansa de a se dezvolta mai repede și mai bine!”, a scris ministrul Dezvoltării pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, localitățile care aleg să se asocieze sau să se comaseze voluntar vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiții, de a moderniza infrastructura și de a îmbunătăți serviciile publice.

Alexandru Stoica a dat ca exemple investițiile în rețele de apă și canalizare, școli, centre medicale și drumuri mai bune.

„Nu ne dorim o reformă făcută doar pe hârtie, ci una ale cărei rezultate să se vadă în fiecare comunitate”, a mai afirmat minsitrul Dezvoltării.

În cadrul întâlnirii au fost discutate și proiectele aflate în derulare, problemele întâmpinate de autoritățile locale în implementarea investițiilor și sprijinul pe care Ministerul Dezvoltării îl poate oferi pentru finalizarea acestora.

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Editor : A.P.

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