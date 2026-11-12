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Ministrul Dezvoltării, după discuțiile cu Asociația Comunelor: Reforma administrativă nu înseamnă dispariţia satelor, a tradițiilor

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min dezv asociatia comunelor
Foto: Facebook / Alexandru Stoica
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Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a avut discuţii privind implementarea măsurii „START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară”, cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici. El arată că amânarea reformei administrativ-teritoriale înseamnă perpetuarea unor probleme care se agravează de la an la an: sate care se depopulează, administraţii fără resurse suficiente şi oportunităţi de dezvoltare tot mai reduse. Ministrul precizează că în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de fondurile de la bugetul de stat iar în aceste comunităţi trăiesc aproape 480.000 de români, care au acelaşi drept la servicii publice de calitate şi la oportunităţi reale de dezvoltare.

Ministrul Dezvoltării afirmă într-o postare pe Facebook că România are nevoie de administraţii locale puternice, capabile să răspundă nevoilor cetăţenilor şi să atragă fonduri pentru dezvoltare.
Alexandru Stoica anunţă că a organizat o nouă reuniune a Grupului de lucru pentru implementarea măsurii START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară, alături de reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici.

„Prin acest program, propunem un mecanism clar şi transparent prin care UAT-urile care doresc să îşi unească forţele să poată face acest lucru, beneficiind de sprijin financiar şi de garanţii pentru cetăţeni şi angajaţii primăriilor. Amânarea reformei administrativ-teritoriale înseamnă perpetuarea unor probleme care se agravează de la an la an: sate care se depopulează, administraţii fără resurse suficiente şi oportunităţi de dezvoltare tot mai reduse”, precizează ministrul.

Stoica anunţă că, în prezent, 429 de comune au cel mult 1.500 de locuitori şi depind în proporţie de peste 80% de fondurile de la bugetul de stat.

„În aceste comunităţi trăiesc aproape 480.000 de români, care au acelaşi drept la servicii publice de calitate şi la oportunităţi reale de dezvoltare. Prin comasare voluntară, administraţiile locale îşi pot reuni resursele, pot atrage mai uşor fonduri europene şi pot realiza investiţii pe care, separat, le-ar fi mult mai greu să le susţină. Decizia va aparţine comunităţilor, prin referendum local! Îmi doresc ca primarii să fie partenerii acestei reforme, pentru că ei cunosc cel mai bine nevoile localităţilor pe care le reprezintă. Împreună putem identifica soluţiile potrivite pentru fiecare comunitate, atât în privinţa organizării serviciilor publice, cât şi a investiţiilor şi a viitoarelor centre administrative”, transmite ministrul Dezvoltării.

„Această reformă nu înseamnă dispariţia satelor, a istoriei, a tradiţiilor sau a identităţii comunităţilor locale. Dimpotrivă, o administraţie mai puternică poate dispune de mai multe resurse pentru protejarea patrimoniului local şi păstrarea tradiţiilor. Nu vrem să îndepărtăm primăria de cetăţean, ci să aducem serviciile publice mai aproape de oameni. Obiectivul nostru este să construim comunităţi mai puternice, oferindu-le instrumentele şi sprijinul necesar pentru a se dezvolta”, dă asigurări ministrul Alexandru Stoica.

Editor : B.E.

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