Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, exclude noi creșteri ale taxelor și impozitelor locale în 2027. Prezent la Interviurile Digi24.ro, acesta a afirmat că nu va semna nicio măsură în acest sens.

România ar fi trebuit să treacă, de la 1 ianuarie 2027, la impozitarea clădirilor și a terenurilor deținute de persoanele fizice în funcție de valoarea de piață. Măsura ar fi trebuit să schimbe actuala bază de calcul a taxelor locale, astfel încât două proprietăți similare ca suprafață, dar situate în zone cu valori de piață diferite, să nu mai fie impozitate după aceleași repere.

Măsura este jalon în PNRR, însă decizia a fost amânată de mai multe ori.

Acum, ministrul Dezvoltării dă asigurări că taxele locale nu vor crește anul viitor.

„Nu, nu va exista nicio majorare pentru acest caz. Cel puțin eu nu semnez, rămân așa cum sunt. Știți că autonomia locală are dreptul să facă anumite lucruri. Rămâne la latitudinea primarului dacă vrea să mărească aceste taxe. Cel puțin din punctul nostru de vedere, de la Ministerul Dezvoltării, noi nu mai susținem acest lucru și automat eu nu voi semna măriri de taxe și impozite locale”, a declarat Alexandru Stoica.