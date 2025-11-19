Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat miercuri, la Miercurea-Ciuc, că pachetul privind reforma în administraţia locală şi centrală, aflat în lucru, prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală şi o variantă alternativă pentru administraţia publică locală, care înseamnă fie reducerea unor posturi ocupate şi vacante fie diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal.



Potrivit lui Cseke, proiectul oferă flexibilitate ordonatorilor principali de credite, care vor putea decide cum operează reducerea impusă.



„În ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor de personal, există mai multe modalităţi posibile de reducere, care sunt la îndemâna ordonatorului principal de credit. Pe de o parte, la central, important este că în proiect dorim să reglementăm posibilitatea unei reduceri de cheltuieli de personal diferenţiat în funcţie de nevoi, astfel încât anvelopa pe ordonatorul principal de credite, de exemplu pe un minister, să fie de 10%, dar în interior, având în vedere că sunt instituţii subordonate în coordonare, să poţi să faci o reducere diferenţiată. Poate sunt locuri unde este loc de o reducere mai semnificativă şi sunt locuri unde este nevoie de mai puţin, important este ca anvelopa să fie de 10% în ansamblu”, a precizat ministrul Dezvoltării, potrivit Agerpres.



El a arătat că diminuarea cheltuielilor de personal se poate realiza prin mai multe modalităţi, reorganizări prevăzute în Codul administrativ, reducerea unor sporuri, acordarea unor zile libere sau concedii fără plată, precum şi alte măsuri specifice instituţiilor.



„Reducerea de cheltuieli de personal se poate înfăptui prin mai multe modalităţi, ele nu sunt limitativ prevăzute în proiect, proiectul încă nu a plecat din minister, nu avem acordul final al coaliţiei pe text şi atunci modalităţile se pot referi la reorganizarea instituţiei, pentru care avem reglementare în Codul Administrativ, articolul 518, 519, respectiv posibilitatea diminuării unor sporuri care se dau în cadrul instituţiei, acordarea unor zile libere, concediu fără plată, dar care să nu afecteze celelalte drepturi, de exemplu concediu anual plătit (...) al salariatului şi, sigur, sunt şi alte modalităţi care la central nu pot fi enumerate exhaustiv pentru că instituţiile sunt diferite. De aceea şi propunerea coaliţiei a fost aceea de reducere a cheltuielilor de personal şi nu în principal a posturilor, pentru că pot fi mai multe modalităţi prin care aceste cheltuieli de personal se reduc”, a precizat Cseke Attila.



Conform ministrului, fiecare ordonator principal de credite va avea libertatea de a alege modalitatea cea mai potrivită de reducere a cheltuielilor, deoarece instituţiile şi ministerele au structuri şi reglementări diferite.



„Fiecare ordonator principal de credite va avea libertatea de a stăpâni modalitatea cea mai convenabilă, pentru că trebuie să înţelegem fiecare instituţie, aproape fiecare minister, deci fiecare minister are cel puţin o autoritate de guvern pentru organizarea şi funcţionarea ministerului. Unele dintre ministere sau unele instituţii, autorităţi centrale au reglementări la nivel de lege, prin ordonanţă de urgenţă, altele au reglementări şi subsecvente prin ordine de ministru, deci nu se poate face un şablon pentru ele, pentru că ar fi greşit aplicarea unui şablon şi atunci libertatea este lăsată pentru ordonatorii principali de credit”, a punctat Cseke Attila.



În ceea ce priveşte excepţiile, ministrul a spus că acestea nu sunt încă finalizate. El a menţionat că au existat deja reduceri de cheltuieli de personal în învăţământul preuniversitar, precum şi măsuri similare la Senat şi Camera Deputaţilor.



„Excepţiile nu au fost definitivate, în momentul în care excepţiile sunt definitivate, în acela proiectul poate pleca în circuitul de avizare. Ce pot să vă spun, ceea ce este ştiut, în învăţământul preuniversitar a fost un proces de reducere a cheltuielilor de personal, de câteva procente semnificative, şi trebuie să identificăm şi alte instituţii unde au fost. La nivelul Parlamentului, după cum ştiţi, la Senat şi la Camera Deputaţilor, a fost o procedură de reducere a cheltuielilor de personal. În momentul în care toate acestea sunt identificate şi avem acordul coaliţiei, proiectul pleacă în circuitul de avizare”, a arătat Cseke.



Întrebat despre o eventuală propunere a UDMR privind anumite excepţii în pachetul pe administraţie, ministrul a refuzat să intre în detalii, subliniind că este necesar un acord al tuturor celor patru formaţiuni din coaliţie asupra textului final.



Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a participat, miercuri, la Miercurea-Ciuc, la predarea către Consiliul Judeţean Harghita a policlinicii renovate din municipiu, investiţie finanţată prin Compania Naţională de Investiţii.

Editor : B.E.