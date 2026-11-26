Consultarea publică pentru proiectul de ordonanță privind unificarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori va fi prelungită peste termenul inițial de zece zile, a anunțat ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Printre propunerile primite se numără reprezentarea fostelor localități prin viceprimari, astfel încât locuitorii să păstreze un responsabil la nivel local.

Alexandru Stoica a declarat, după discuțiile purtate cu primarii din județul Buzău, că pleacă de la întâlnire cu noi propuneri pentru proiectul de ordonanță aflat în transparență decizională.

Una dintre idei, formulată de un primar, prevede ca, după unificarea mai multor localități, fiecare dintre acestea să fie reprezentată printr-un viceprimar.

„Dacă avem trei, o să avem un primar și doi viceprimari sau, la patru, un primar și trei viceprimari, ca oamenii să aibă acces și să aibă un responsabil care să le transmită toate datele și informațiile”, a explicat ministrul, citat de News.ro.

Stoica a apreciat că propunerea este una bună, deoarece oamenii nu ar trece printr-o tranziție bruscă, și a cerut ca aceasta să fie transmisă oficial prin procedura de transparență decizională, pentru a putea fi analizată de minister.

„O să prelungesc perioada de consultare publică dincolo de cele zece zile. Încă mai primesc idei foarte bune și amendamente bune”, a anunțat acesta.

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Ce avantaje sunt propuse pentru localitățile care se unesc

Proiectul de ordonanță prevede mai multe facilități pentru localitățile care aleg să se unească. Impozitele pe clădiri și terenuri ar urma să fie reduse cu 50%, iar noile structuri administrative ar putea avea acces la programul de investiții „Start-Reforma administrativă”, care prevede un plafon minim de finanțare pentru fiecare obiectiv.

La sediul fostei primării ar urma să rămână unul sau doi funcționari, astfel încât locuitorii să poată rezolva în continuare anumite probleme administrative fără să se deplaseze la sediul noii unități.

Ministrul Dezvoltării a subliniat că, în această primă etapă, este discutată doar unificarea voluntară. Eventualele nemulțumiri vor fi analizate ulterior, într-o dezbatere mai largă, iar la nivelul fiecărui județ ar urma să fie înființat un grup de lucru.

Stoica se află într-un turneu prin țară pentru a le prezenta primarilor proiectul de ordonanță. Până acum, el a discutat cu aleși locali din Botoșani, Suceava, Constanța și Buzău, iar următoarea întâlnire va avea loc la Brașov.

„Primarii sunt portavocea care poate transmite oamenilor tot ceea ce Guvernul propune”, a afirmat ministrul, care a susținut că mai mulți aleși locali au fost reticenți la început, dar au început ulterior să analizeze mai atent posibilitatea unificării.

Două grupuri de localități din Buzău analizează unificarea

În județul Buzău, două grupuri de localități și-au exprimat până acum intenția de a analiza o eventuală unificare. Primul este format din orașul Pogoanele și comunele Brădeanu și Scutelnici, care ar putea forma un oraș mai mare. Al doilea cuprinde comunele Vâlcelele, Boldu și Balta Albă.

„Nu putem spune astăzi cine este de acord și cine nu. Oamenii și-au exprimat o intenți”, a precizat Alexandru Stoica.

Primarii urmează să discute propunerile cu locuitorii, iar rezultatul ar putea fi cunoscut în februarie 2027. Există însă și comune care au refuzat unificarea, printre acestea numărându-se Unguriu și Florica.

„Este decizia lor”, a declarat ministrul.

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a afirmat că primarii au ridicat probleme concrete și că au fost realizate deja simulări privind unificarea localităților. El a cerut mai multă transparență în privința legii de asumare care va urma și s-a declarat mulțumit că discuțiile aleșilor locali s-au concentrat „mai mult pe dezvoltare și mai puțin pe propriile funcții”.

Potrivit lui Ciolacu, în județul Buzău există aproximativ 14 localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori, însă acestea nu își vor pierde identitatea în cazul unei unificări administrative.

„Nicio localitate nu se desființează, ca să fim foarte clari. Localitățile rămân, cu denumire și cu tot, ca să scăpăm și de această teamă”, a precizat președintele CJ Buzău.

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Editor : A.D.