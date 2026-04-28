Reprezentanții Guvernului, conduși de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat cu sindicatele la Palatul Victoria despre proiectul noii legi a salarizării unitare. Oficialii au dat asigurări marți că veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noilor reglementări.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, la consultări cu sindicatele.

Reprezentanții Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan pentru organizarea consultărilor cu sindicatele, în baza principiului dialogului social. Principala temă a discuțiilor a fost proiectul noii legi a salarizării unitare, se arată într-un comunicat de presă.

„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de spațiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicale, familiilor profesionale și sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Oficialul a subliniat, de asemenea, importanța partenerilor sociali pentru menținerea stabilității sociale și pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare derulate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor au discutat despre problemele semnalate de partenerii sociali, inclusiv efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar și de asistență socială, legislația privind pensiile militare, precum și situația din sectoarele siderurgic, minerit și transporturi feroviare.

Reprezentanții sindicatelor urmează să transmită Ministerului Muncii detalii suplimentare privind problemele ridicate, pentru continuarea dialogului pe marginea soluțiilor propuse.

„Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și, împreună, prin dialog, vom găsi soluții pentru rezolvarea lor”, a mai afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

La consultările de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai mai multor organizații sindicale din sectoare precum silvicultură, transporturi feroviare, sănătate, siderurgie, minerit și administrație publică.

Editor : C.A.