Ministrul Dragoș Pîslaru, după discuția cu sindicatele: „Veniturile din sistemul public nu vor scădea odată cu noua lege a salarizării"

Reprezentanții Guvernului, conduși de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat cu sindicatele la Palatul Victoria despre proiectul noii legi a salarizării unitare. Oficialii au dat asigurări marți că veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noilor reglementări.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, la consultări cu sindicatele. Sursa: Guvernul României
Reprezentanții Guvernului au primit mandat din partea premierului Ilie Bolojan pentru organizarea consultărilor cu sindicatele, în baza principiului dialogului social. Principala temă a discuțiilor a fost proiectul noii legi a salarizării unitare, se arată într-un comunicat de presă.

„Veniturile aflate în plată în sistemul public nu vor fi diminuate prin aplicarea noii legi a salarizării. Acesta este un principiu de bază al proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole. După clarificarea tuturor aspectelor care țin de spațiul fiscal, vom începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicale, familiilor profesionale și sindicatelor, astfel încât forma consolidată a proiectului să fie rezultatul unei ample dezbateri”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

Oficialul a subliniat, de asemenea, importanța partenerilor sociali pentru menținerea stabilității sociale și pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare derulate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

În cadrul reuniunii, reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor au discutat despre problemele semnalate de partenerii sociali, inclusiv efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar și de asistență socială, legislația privind pensiile militare, precum și situația din sectoarele siderurgic, minerit și transporturi feroviare.

Mii de sindicaliști au protestat astăzi în Piața Victoriei. Oamenii sunt nemulțumiți de măsurile guvernamentale

Reprezentanții sindicatelor urmează să transmită Ministerului Muncii detalii suplimentare privind problemele ridicate, pentru continuarea dialogului pe marginea soluțiilor propuse.

„Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și, împreună, prin dialog, vom găsi soluții pentru rezolvarea lor”, a mai afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

La consultările de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai mai multor organizații sindicale din sectoare precum silvicultură, transporturi feroviare, sănătate, siderurgie, minerit și administrație publică.

Simion, despre o alianță cu PSD: „Niciodată să nu spunem niciodată”. Liderul AUR spune că prioritățile sunt moțiunea și anticipatele

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
Victoria Stoiciu
3
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
5
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul fondurilor europene.
Garanția ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru: „Niciun venit salarial nu va scădea. Creșterile vor ține pasul cu economia”
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole va preda proiectul legii salarizării ministrului interimar Dragoș Pîslaru: „Nimeni nu va pierde din venituri”
BUCURESTI - CONFERINTA - IMPLEMENTARE PNRR - 20 MAR 2024
Dragoş Pîslaru: În acest moment, România poate trage toţi banii din PNRR. Am dat asigurări Comisiei Europene
dragos pislaru face declaratii
Dragoş Pîslaru: Guvernul nu este unul interimar, acesta are puteri depline. „PSD în acest moment caută un pretext”
Ministrul Muncii, Florin Manole
Florin Manole: PSD merge înainte indiferent de criza din Guvernul Bolojan. Legea salarizării intră în dezbatere publică
Recomandările redacţiei
george simion
Simion, despre o alianță cu PSD: „Niciodată să nu spunem niciodată”...
INSTANT_EXTRADARE_BALAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS acuzat de trădare de patrie, a...
sorin grindeanu si ilie bolojan
Unii lideri liberali cer întoarcerea la negocieri cu PSD: „Nu ne...
Viktor Orban
După 16 ani la putere, Viktor Orban şi-a prezentat demisia din...
Ultimele știri
NATO ia în considerare renunțarea la summiturile anuale pe fondul tensiunilor cu Donald Trump: „Este mai bine”
Dan Motreanu (PNL), mesaj pentru PSD-AUR: Aveți obligația să veniți cu soluții. Românii nu mai au nevoie de spectacol
Anunțul lui Nicușor Dan de la Dubrovnik: „România a înregistrat pași importanți pentru dezvoltarea economiei sale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea radiază de fericire. Cu ce postare a demonstrat jucătoarea de tenis că este împăcată cu sine
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
„Pirlo nu rezistă 3 luni cu Gigi Becali!” Adi Mutu și Mitică Dragomir, analiza viitorului antrenor al FCSB
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale