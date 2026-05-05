Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, participă marți seară la ședința conducerii Partidului Național Liberal (PNL), convocată de Ilie Bolojan pentru a stabili strategia partidului la viitoarele consultări ce urmează să fie convocate de președintele Nicușor Dan, în contextul demiterii Guvernului prin moțiune de cenzură.

Dragoș Pîslaru, care în prezent nu este membru PNL, iar pe site-ul oficial REPER încă apare drept copreședinte al partidului, participă marți seară la ședința conducerii PNL, în care liderii stabilesc strategia după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a picat la moțiunea de cenzură AUR-PSD.

Acesta a fost întrebat de reporterul Digi24.ro dacă ia în calcul să intre oficial în PNL.

„Știți foarte bine că am mai fost invitat pe un post al Partidului Național Liberal, este posibil, nu neg această posibilitate”, a fost răspunsul lui Dragoș Pîslaru

PNL are o ședință la ora 17, la care participă și deputații, senatorii, primarii de reședință de județ și președinții din Consiliu Județean care nu fac parte din Biroul Politic Național.

