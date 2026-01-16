Live TV

Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”

Data publicării:
Ministrul fondurilor europene.
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Foto gov.ro

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă, vineri, că în niciun domeniu care trebuie reformat amânarea nu este o soluţie, referindu-se la decizia Curţii Constituţionale, care nu s-a pronunţat nici la al patrulea termen cu privire la legea referitoare la pensiile magistraţilor. „Respectul pentru justiţie nu poate însemna privilegii care rup contractul social şi adâncesc prăpastia dintre cei care muncesc o viaţă întreagă pe pensii modeste şi cei care beneficiază de tratamente speciale”, crede ministrul.

„În justiţie, la fel ca în orice domeniu care trebuie reformat, amânarea nu este o soluţie.

Astăzi, Curtea Constituţională a României a amânat pentru a patra oară decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor. Şedinţa a durat 20 de minute, iar noul termen a fost împins peste încă o lună, pe 11 februarie.

Între timp, inechităţile rămân, tensiunile cresc, iar încrederea oamenilor în stat se erodează cu fiecare zi în care vedem că lucrurile esenţiale sunt amânate la nesfârşit”, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Investiţiilor şi Proiextelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, „discuţia nu este despre a umili o categorie profesională sau despre a pune în pericol independenţa justiţiei”, pentru că „magistraţii au nevoie de stabilitate, predictibilitate şi respect pentru munca lor”.

„Dar respectul pentru justiţie nu poate însemna privilegii care rup contractul social şi adâncesc prăpastia dintre cei care muncesc o viaţă întreagă pe pensii modeste şi cei care beneficiază de tratamente speciale”, a mai transmis ministrul.

Dragoş Pîslaru apreciază că reforma sistemului de pensii nu mai poate fi amânată la nesfârşit.

„Mai este un adevăr care nu poate fi ocolit: în joc sunt şi 231 de milioane de euro din PNRR, bani europeni pe care România îi pierde dacă nu îşi face treaba la timp şi nu adoptă reglementările asumate. Nu vorbim doar despre o dezbatere juridică sau tehnică, ci despre consecinţe directe pentru bugetul ţării şi pentru proiectele de investiţii de care depind spitale, şcoli şi infrastructură”, a adăugat ministrul.

Acesta apreciază că „un stat serios îşi respectă angajamentele – faţă de cetăţenii săi şi faţă de partenerii europeni”.

„Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate, nu de amânări la nesfârşit, care par că doar trag de timp. Cu cât lăsăm mai mult să se adune frustrare şi neîncredere, cu atât mai greu va fi să reconstruim respectul pentru instituţii.

România are nevoie de un sistem de pensii corect, sustenabil şi credibil – iar această nevoie nu mai suportă amânare”, a conchis ministrul.

Curtea Constituţională a României a amânat, vineri, pentru a patra oară, pronunţarea în cazul obiecţiilor de neconstituţionalitate a Legii privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 11 februarie.

Judecătorii au luat această decizie ca urmare a cererii de întrerupere a deliberărilor pentru studierea problemelor ce formează obiectul cauzei şi a expertizei contabile depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Citește și Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele CCR a propus un nou termen 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
3
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
soldat rus capturat
4
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de suspendare a doi judecători CCR. Când se va pronunța
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pensiile magistraților, amânate la CCR. Tudorel Toader: De data asta, chiar preşedintele CCR a propus un nou termen
Panoramic View of Bucharest
Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor fi date mai rapid și doar online, ca să nu se piardă banii din PNRR
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile magistraților: judecătorii vor timp să studieze expertiza depusă joi de ÎCCJ
guvern 2
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
Ministerul Afacerilor Externe.
Un cetăţean român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat și...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
Digi24.ro a stat de vorbă cu unul dintre acești prosumatori pentru a afla detalii despre ce trebuie să știe cineva care dorește să-și instaleze pe casa proprie panouri solare pentru a-și aigura consumul de energie electrică.
Prosumatorii ar putea împărți energia produsă cu alți consumatori. Ce...
Ultimele știri
China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”
Armata rusă a avut în 2025 mai puțini soldați noi decât în anul precedent. Anunțul lui Dmitri Medvedev despre câți au fost recrutați
Patronatele avertizează: 2025, an slab în turismul balnear și rural. „Degradare a încrederii și imaginii publice”. Cum va arăta 2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Ashton Kutcher, declarații rare despre Demi Moore, fosta lui soție: "Sunt atât de mândru de ea". Au revenit...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...