Ministrul Economiei, Irineu Darău, a comentat, în direct la Digi24, situația politică generată de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Reprezentantul USR în Guvern s-a referit la acțiunile liderului PSD, Sorin Grindeanu, indicând că îi lipsește consecvența, și a adăugat că alegerea social-democraților este între tabăra pro-rusă și tabăra pro-europeană.

În direct la Digi24, Irineu Darău a lansat un apel către parlamentarii care urmează să voteze pe 5 mai moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, subliniind că este nevoie de „responsabilitate” din partea fiecărui om cu putere de decizie.

În plus, acesta a fost întrebat dacă USR s-ar pune la aceeași masă cu PSD pentru formarea unei noi coaliții.

„Mă uit la oamenii politici la consecvență. Dacă semnează protocoale de coaliție pe care le încalcă, dacă susțin premieri și îi doboară, nu lucrez cu promisiuni deșarte. Astăzi vorbim de fapte, un PSD condus de Grindeanu care a semnat un protocol de coaliție pro-europeană și care ulterior dărâmă propriul Guvern, premierul”, a fost comentariul lui Irineu Darău despre Sorin Grindeanu.

Ministrul Economiei, reprezentant USR, a mai subliniat că parlamentarii sunt în fața unei alegeri: „dacă suntem pro-europeni, dacă ne îndreptăm către Vest, sau facem ce vrea AUR, ne îndreptăm către Est și ne facem preș în fața Rusiei”.

„E o alegere alb-negru. E o greșeală fundamentală a PSD că dă această forță unui partid extremist să trântească, posibil, guvernarea României. Cui folosește? După cum PSD nu poate să șantajeze în acest fel orice guvernare a României”, a adăugat Irineu Darău.

Darău a mai fost pus să comenteze îndemnul lui Victor Ponta, care a spus că, dacă actuala coaliție va continua fără Ilie Bolojan, acest lucru va reprezenta o greșeală.

„Dumnezeu să ferească România de o alianță extremistă AUR-PSD sub binecuvântarea lui Victor Ponta (...) Trebuie să ne uităm la fiecare actor politic, fiecare partid, ce intenție are (...) Intențiile AUR sunt aliniate cu cele ale Rusiei: haos economic, social, asta își dorește AUR. Orice forță politică și orice om politic de partea pro-europeană trebuie să se opună acestei încercări interne și externe de a destabiliza România”, a mai comentat ministrul Economiei.

Ministrul a mai declarat că speră „până în al 13lea ceas” că Guvernul Bolojan va rămâne în funcție, ceea ce presupune că moțiunea de cenzură AUR-PSD nu va trece.

„Până marți la 11 sau când va fi votul, fiecare om din Parlament trebuie să gândească cu privire la viitorul României (...) Nu cred că trebuie să li se dicteze de către liderii partid. Decizia e la fiecare parlamentar, așa cum au mandatele, vedem ce avem de făcut după ziua de marți”, a punctat ministrul USR.

