Exclusiv Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de stat: „Îi voi verifica. Mă aștept ca unii să plece singuri acasă”

Data publicării:
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Radu Miruță, ministrul Economiei. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
„Mă aștept să plece singuri acasă”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că va continua să facă verificări în companiile de stat, pentru a vedea dacă administratorii își fac treaba conform noilor criterii de performanță. El spune că, după o perioadă, unii dintre aceștia vor prefera „să plece singuri acasă, știind ei ce știu”. 

„Îi luăm la rând, vorba românească. Cei 21 de administratori speciali pe care i-am găsit, încasând peste 30.000 lei pe lună fără să facă niciun raport, au fost demiși. Sunt administratori speciali PSD, PNL cu pedigri politic evident, nu interpretabil, care n-au fost demiși, și nu pentru că sunt PSD, PNL, că pe alții PSD, PNL i-am demis, ci pentru faptul că oamenii ăia fac treabă. Deci uite că sunt oameni chiar la PSD care mai fac și treabă și rămân să facă acolo treabă.

Am descoperit la o verificare primele șase companii de stat, că selecțiile acestor manageri au fost făcute cu încălcarea evidentă a legii. Legea spune trimite la AMEPIP ca AMEPIP să ia o decizie. Am trimis la AMEPIP, sunt în discuție cu domnul președinte interimar, aștept să dea verdictul pentru a relua aceste selecții într-un mod foarte serios. Am primit 2.400 de CV-uri pe care o echipă din minister se uită foarte atent și de acolo am început deja să facem numiri în locurile libere. Și nu de la USR, cum încercau unii să ducă atenția în spațiul public”, a declarat ministrul.

La începutul lunii septembrie, Miruță anunța că a semnat un ordin prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român, care aveau salariul şi de 30.000 de lei pe lună. El spunea că acești oameni au fost numiți „pe criterii care nu legătură cu ceea ce ar fi trebuit să facă”.

„Mă aștept să plece singuri acasă”

Despre administratorii companiilor care și-au „betonat contractele”, Miruță spune că îi va verifica după o perioadă să vadă dacă își fac treaba după noile criterii de performanță. El spune că în cazul unora se așteaptă să plece singuri acasă. 

Pentru cei care s-au înrădăcinat nu s-a dorit modificarea legii care să facă curățenie mai ușor. Și spun asta, cu voia coaliției din care fac și o parte, am adus argumente, Coaliția a considerat că alte argumente sunt mai puternice, nu a modificat. Deci, cei care sunt înrădăcinați acolo le introducem criterii de performanță cu adevărat care au legătură cu performanța, după care îi verificăm în ce măsură îndeplinesc acele criterii de performanță.

Și m-aș bucura să găsesc niște oameni foarte buni acolo, despre care să mă fi înșelat eu. Deci sunt mai multe tronsoane, pe unii pot să, în funcție de contextul legal, să-i demit eu. Acolo unde demit, organizăm concurs, de data asta serios. Până se organizează concurs, legea mă obligă să fac numiri temporare, că nu poți să lași o conducere, o companie fără conducere, și acele numiri le fac asumat din CV-urile pe care le-am primit. Cei care au avut grijă să se betoneze mai trăiesc cu siguranța asta o perioadă, până când îi voi verifica după noile criterii de performanță și mă aștept să plece singuri acasă, știind ei ce știu”, a declarat Radu Miruță.

Editor : C.L.B.

