Ministrul Economiei, Irineu Darău: Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea Guvernului

Ministrul Economiei, Irinel Dărău. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), care a avut întâlniri cu oameni de afaceri din mai multe judeţe, a afirmat, vineri, că antreprenorii vor stabilitate şi sunt mai puţin interesaţi de politică. ”Nu am auzit vreun antreprenor pe unde am fost, în ţară, să ceară căderea guvernului, să ceară înlocuirea premierului, să ceară scoaterea PNL sau a USR de la guvernare”, spune reprezentantul USR.

„Să ştiţi că nu am auzit vreun antreprenor, nici la Mureş, nici la Alba, nici la Braşov , de unde vin, nici în alte locuri din ţară unde am fost, să ceară căderea guvernului, să ceară înlocuirea premierului, să ceară scoaterea PNL sau a USR de la guvernare. Nu înţeleg cui foloseşte această incertitudine şi aceatsă ameninţare cu instabilitatea care se întâmplă în aceste zile”, a afirmat Irineu Darău, vineri după-amiază, potrivit News.ro.

Acesta a atras atenţia că, odată cu creşterea incertitudinii politice în România, vor creşte şi dobânzile, iar acest fapt va avea repercusiuni tot asupra populaţiei.

Oficialul USR subliniază că antreprenorii cu care a discutat i-au transmis că situaţia economică este dificilă.

„Eu încă mai sper la înţelepciune şi la un fel se responsabilitate faţă de ţară, pentru că atunci când am intrat la guvernare, sper că toată lumea a gândit la fel, am intrat cu un protocol clar, previzibil pentru trei ani şi jumătate. Antreprenorii cer predictibilitate, nu îi interesează atât de mult politica, persoanele care ocupă funcţii”, mai spune Darău.

