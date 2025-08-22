Ministrul Economiei: „Pentru unele companii de stat se dorește falimentul. Sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniu”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, vineri seară, la Digi24 că, din cele 40 de companii ale statului, gestionate de Minister, 12 sunt în insolvență. „Pentru unele se dorește să treacă în faliment, pentru că sunt niște ochi ațintiți să tragă din patrimoniu”, susține acesta, făcând referire la „foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”.

„Eu sunt preocupat de modificarea legii care stabilește modul în care îi cimentezi în conducerea companiilor statului pe cei care au ajuns acolo printr-o metodă viciată. A fost pusă în dezbatere publică de către SGG alaltăieri o variantă. Am citit-o personal toată, nu rezolvă problema absolut deloc, SGG doar flutură ca o propunere. În subordinea lor este această entitate, AMEPIP care gestionează desfășurare acestui proces. E dezbatere publică. sunt ministru, am vorbit și cu domnul prim-ministru, am vorbit și cu partenerii de la PSD, am transmis oficial un set de măsuri, de amendamente care să modifice această ordonanță. Altfel, toată discuția despre reconstrucția economică este o discuție prefăcută.

Nu putem reconstrui economic cu resursele țării noastre, dacă pornim pe o mlaștină în care cei care gestionează aceste resurse sunt acolo cu o misiune împotriva interesului statului român. Și asta s-a demonstrat ieri, când un raport al Corpului de control pe care l-am trimis să verifice șase companii ale acestui stat a dovedit legal că numirile acolo au fost șase din șase viciate.

Au fost primele șase care au venit cu probleme să ceară niște numiri acolo și mi s-au părut că nu este în regulă”, spune Radu Miruță.

Acesta spune că Ministerul Economiei are 40 de companii în subordine iar „vreo 12 în insolvență”.

„Încercăm să le ducem din insolvență în zona de funcționare, nu în zona de faliment. Realitatea este una singură, trebuie să avem curaj să vorbim despre ea. De-a lungul timpului a fost un mecanism extraordinar de coordonat. Companii care gestionau resursele statului român au fost conduse de niște oameni, au început să scadă cifrele financiare pentru aceste companii, au început apoi să aibă pierderi, au început apoi să intre în insolvență. De unde pentru unele se dorește să treacă în faliment, pentru că sunt niște ochii ațintiți să tragă din patrimoniul acestor companii. Cei care pun oamenii aceștia acolo, că oamenii care sunt numiți acolo sunt numiți cu misiuni, foștii miniștri, foste partide politice care au condus aceste companii”, susține Miruță.

Editor : Alexandru Costea