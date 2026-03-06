Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele

Antreprenorii români se confruntă cu mari probleme în relaţia cu statul, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Irineu Darău.

„Nu am avut vizită, la Cluj, dar şi în alte părţi din ţară, în care primele două probleme semnalate, mari, să nu fie instabilitatea fiscal, impredictibilitatea fiscală. Într-un fel, de multe ori se plâng mai mult de impredictibilitatea fiscal decât de nivelul taxelor. Eu m-aş bucura ca, de acum încolo, la formarea coaliţiilor de guvernare viitoare, să se facă în acel protocol şi acest pact.

Dacă te-ai înţeles între nişte partide ca doi, trei, patru ani de zile să guvernezi împreună, să te înţelegi în scris acolo şi că n taxe, poate nu toate, dar măcar 80%, vor rămâne stabile, ori ai un plan pentru ele. Pentru că pentru o firmă este imposibil să-şi recalculeze, să-şi refacă planul financiar de două-trei ori pe an. Cred că această condiţie ar fi foarte importantă inclusiv pentru investitorii străini”, a spus ministrul Irineu Darău, potrivit Agerpres.

El a adăugat că a doua problemă ca frecvenţă reclamată de antreprenori este birocraţia excesivă.

