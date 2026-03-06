Live TV

Ministrul Economiei: Viitoarele coaliții de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele

Data actualizării: Data publicării:
irineu darau semnatura electronica
Foto: Irineu Darău Facebook

Antreprenorii români se confruntă cu mari probleme în relaţia cu statul, iar viitoarele coaliţii de guvernare ar trebui să stabilească împreună că nu vor modifica taxele pe perioada mandatului lor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca, ministrul Economiei, Irineu Darău.

„Nu am avut vizită, la Cluj, dar şi în alte părţi din ţară, în care primele două probleme semnalate, mari, să nu fie instabilitatea fiscal, impredictibilitatea fiscală. Într-un fel, de multe ori se plâng mai mult de impredictibilitatea fiscal decât de nivelul taxelor. Eu m-aş bucura ca, de acum încolo, la formarea coaliţiilor de guvernare viitoare, să se facă în acel protocol şi acest pact.

Dacă te-ai înţeles între nişte partide ca doi, trei, patru ani de zile să guvernezi împreună, să te înţelegi în scris acolo şi că n taxe, poate nu toate, dar măcar 80%, vor rămâne stabile, ori ai un plan pentru ele. Pentru că pentru o firmă este imposibil să-şi recalculeze, să-şi refacă planul financiar de două-trei ori pe an. Cred că această condiţie ar fi foarte importantă inclusiv pentru investitorii străini”, a spus ministrul Irineu Darău, potrivit Agerpres. 

El a adăugat că a doua problemă ca frecvenţă reclamată de antreprenori este birocraţia excesivă.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor ponta oana toiu
1
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre țară. Țoiu: Copilul nu e...
fregata
2
Spania a trimis de urgență cea mai avansată navă de război pentru a apăra Ciprul
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
3
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA lucrează la planuri pentru securizarea...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
4
Rachetă iraniană, neutralizată de apărarea aeriană NATO din Turcia. Oficial din Ankara...
azer
5
Iranul a atacat cu drone și rachete Azerbaidjanul. Armata a fost trimisă de urgență la...
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Digi Sport
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Orașul care reduce la minimum taxele și impozitele locale. Decizia, primită cu bucurie de oameni: „Orice ban economisit e un lucru bun”
aur
Aleșii locali AUR au primit ordin de partid să depună proiecte pentru scăderea taxelor locale. Ce propun în privința păcănelelor
barbat in scaunul cu rotile
„Nu știm la ce să mai renunțăm”. Ce spun românii cu dizabilități despre reducerea impozitelor pe clădiri și mașini
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe locale: modificări pentru locuințe și persoane cu handicap
radu miruta la o sedinta
Ministrul Apărării explică numirea lui Caragea la fabrica de armament Sadu: „A arestat 17 oameni care furau din uzină”
Recomandările redacţiei
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene...
buncarul khamenei bombardat
Momentul în care buncărul lui Khamenei a fost bombardat de 50 de...
Victor Ponta
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Reacția furioasă a Rusiei după decizia Finlandei privind armele...
Ultimele știri
„Ești un laș incredibil”: Scandal uriaș în tabăra MAGA. Tucker Carlson și Ben Shapiro se atacă public pe tema Iranului
Ce stranieri convoacă de principiu Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie
Ucraina va trimite „în curând” militari experți în drone în Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au parte de noroc în aceste zile. Ce schimbări aduce Soarele în Pești
Cancan
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Fanatik.ro
Și-a lăsat iubitul pentru antrenor! Triunghiul amoros în care a fost implicată una dintre cele mai bune...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, virală după ce a fost cerută în căsătorie. Cum au reacționat Novak Djokovic și soția sa...
Adevărul
Pericol de blocaj la metrou. Factura de 217 milioane de lei care pune în pericol transportul subteran
Playtech
Dacă ai asigurare storno, poți primi banii înapoi pe vacanță, în caz de război? Explicațiile unui specialist...
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Emma Watson, îndrăgostită total de antreprenorul mexican. Potrivit apropiaților, actrița ar fi „în al nouălea...
Adevarul
Moda acum 6000 de ani: cum se afișau elitele preistorice cu aur, pene multicolore și podoabe extravagante
Newsweek
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
Digi FM
Cum ar putea profita Rusia de războiul dintre SUA și Iran. Avertismentul Ucrainei și de ce se teme Zelenski
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Șapte ani de la moartea îndrăgitului Luke Perry. Totul despre ultimele zile ale lui Dylan din "Beverly Hills...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii