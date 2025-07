Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, a declarat, marți seară, la Digi24, că „vreo 200” de companii de stat, care sunt de interes major, „sunt mufa de racord principală a combinațiilor politicului în statul român”. El spune că a început să facă o analiză „ca să-mi dau seama de mecanism”. Oficialul din Guvern vrea să propună șefilor din companii schimbarea criteriilor de performanță. „Dacă le îndeplinești, foarte bine, te aplaud. Dacă nu, pleci acasă”, le transmite Miruță. El a dat exemple despre cum funcționează mecanismul „de racord” de unde „politicul își trage bani”. „Mă mir, după o lună de zile în minister, cum țara asta mai stă în picioare”, afirmă Miruță.

„În jur de 1200-1300, multe sunt micuțe, vreo 200 sunt de interes major. Acelea sunt mufa de racord principală a combinațiilor politicului în statul român. Aceea este mufa prin care politicul își găsește racordul și se duce în măruntaiele statului român, de unde trage bani.

Mă mir, după o lună de zile în minister, cum țara asta mai stă în picioare. Multe, chiar și în condițiile astea, fac bani, pentru că sunt și niște situații avantajoase, adică n-au concurență, procesează o resursă pe care doar ele o au și practic sunt unice pe piața asta, însă multe dintre ele nu fac bani. Multe dintre ele au ajuns într-o situație de genul acesta, pentru că acționarii numiți acolo politic au luat decizii în avantajul unor firme paralele pe care tot ei le aveau pentru ca aceste companii de stat să piardă. Am o listă cu ele. Mă voi adresa instituțiilor statului pentru așa ceva.

Întrebarea mea e câte vor dispărea și când. Am luat o primă decizie cu Mamaia SA. E o sumă mică, da e o evidență. Acolo sunt trei angajați care au un consiliu de administrație din trei oameni și încă un director, adică patru străini companiei conduc trei oameni. Am luat decizia de a o desființa. Mamaia SA este acționar la Telegondolă, că acolo mai este o altă companie, una SRL, una SA, am propus ca una s-o absoarbă pe cealaltă. Se fac demersurile juridice astfel încât să dispară una dintre ele.

La Telegondola SA e o analiză pe care o aștept. O variantă este ca Mamaia SA, care are o singură clădire acolo, să vindem clădirea și să desființăm compania cu totul. Însă ea e acționară la Telegondola SA. Atunci trebuie văzut și acolo unde e acționar și Consiliul Local al Municipiului Constanța”, a declarat Radu Miruță.

„Este arborele genealogic al unor familii politice care au inundat aceste companii”

El spune că a început să facă o structură „ca să-mi dau seama de mecanism”.

„Este arborele genealogic al unor familii politice care au inundat aceste companii cu puterea liderilor, pentru ca de acolo să tragă niște bani. Pentru cine? Nu știu. Eu cred că este momentul să tragem niște bani pentru statul român, chiar dacă asta presupune să le tăiem racordurile acestor oameni. Doare și îi văd țipând, îi văd vorbind, amenințând, pentru că este o reacție autoimună. Te protejezi atunci când îți dispare un mecanism din care te-ai hrănit foarte dulce.

Unii dintre ei, săracii, încercau să-mi spună că ar renunța la bani. Mi-am dat seama că, de fapt, nu doar salariul era un beneficiu care-i încânta pe ei, ci faptul că ajungeau într-o poziție de unde decideau lucruri. Sunt situații de oameni puși în consilii de administrație de șefii lor. După aceea, ei l-au votat pe fostul șef să fie noul director. După aceea și-au făcut niște firme care aveau obiect de activitate similar cu al companiei pe care o conduceau și după aceea au luat niște decizii de management în companie să ducă beneficiile spre firmele pe care le-au făcut după ce au ajuns acolo. Cât poate să reziste țara prin mecanismul ăsta? Evident că nu poate și totuși a rezistat, pentru că e ca une elefant din care s-a mâncat carnea, până a rămas doar scheletul. Au rupt țesuturi de pe această țară, până când a rămas doar sistemul osos”, susține ministrul.

„Sunt societăți care ar trebui să fie privatizate”

Oficialul de la Economie afirmă că mai sunt „companii mărunte”, precum Mamaia SA dar și companii de parcare ale diverselor primării, consilii județene, companii de apă-canal.

„Astea sunt la limită. Sunt societăți de pe lângă instituții ale statului român, care au fost făcute probabil cu scopul ăsta. Poate unele dintre ele ar trebui să fie privatizate. Ca să gestionezi o parcare, nu trebuie să ai o companie. Pentru asta poți să dai serviciile astea unui privat și să facă lucrul ăsta, să gestioneze o telegondolă. Nu trebuie să ții 11 angajați. Ditamai ministerul cu ditamai primăria. Trebuie să existe o metodă, nu inventăm apa caldă. Acum există management care doar asta știe să facă. O face și mai bine, o face și mai eficient și cu mai mulți bani întorși și cu mai multă rezistență la combinații politice.

Dar preocuparea n-a fost asta. Preocuparea a fost să-l mulțumească pe unul care n-a mai intrat consilier județean, n-a mai ajuns senator, n-a mai avut listă să-l pună, n-a fost secretar de stat. Nu mai merge asta tura asta”, mai afirmă Radu Miruță.

Ministrul afirmă că există posibilitatea să propună șefilor din companii schimbarea criteriilor de performanță.

„În astfel de situații, unde contractul de mandat e încheiat, în care ei spun că îndeplinesc criteriile de performanță dacă coboară din pat și se uită pe geam, nu poți să-i prinzi că nu-și fac treaba, pentru că treaba după care sunt verificați e inexistentă. Și atunci eu, ca ministru, vin și spun Domnule, nu mai merge așa. Îți propun noi criterii de performanță. Dacă le îndeplinești, foarte bine, te aplaud. Dacă nu, pleci acasă. Și ei zic păi, n-ai cum să-mi propui asta, că am deja contract. Hai să stăm la negocieri. Ai varianta s-o accepți. Ai varianta să pornim război. Ultima carte e la mine, nu e la tine. Eu sunt dispus să-mi asum lucrurile astea și am făcut-o deja cu Salrom. La Salrom am avut o salină, n-o mai avem, n-au vrut să plece. Am pornit procedura pentru a demite consiliul de Administrație. E un drum fără cale de întoarcere. Așteptăm doar calendarul să se scurgă până acolo, pentru că este un prejudiciu.

Când ai prejudiciu, nu mai este o analiză dacă ți-ai făcut sau nu ți-ai făcut treaba. Există o altă latură legală care spune că dacă ai făcut prejudiciu și ministerul se adresează instanței pentru recuperarea prejudiciului, doar să ia act de revocare. Pentru criteriul ăsta mergem. Garantat prejudiciul este acolo. Mai bine ar fi să accepte noile criterii, pentru că s-ar putea ca prejudiciul găsit de mine în războiul ăsta să fie unul care ustură mai rău. Este un avertisment”, susține Radu Miruță.

