Ministrul Educaţiei cere un număr mai mare de paznici în școli, după atacurile din Bistriţa şi Piteşti: „Să se ducă în locuri cheie”

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat, joi, că „şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte”, referindu-se la cele două atacuri cu arme albe înregistrate în această săptămână în Bistriţa şi Piteşti. El consideră că elevii şi profesorii trebuie să se simtă în siguranţă şi anunţă că va cere suplimentarea numărului de paznici.

„Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie”, a declarat Costreie.

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a vorbit, joi, la Euronews România, despre atacurile cu arme albe – un briceag şi o macetă - ce s-au înregistrat în această săptămână în şcoli din Bistriţa şi Ploieşti.

Oficalul crede că este necesară şi modificarea legii pentru a preveni atacuri asupra profesorilor.

”Să schimbăm şi legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violenţă împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îşi exercită funcţia, este context agravant şi pedeapsa este dublă. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru şi trebuie să-l protejăm”, a declarat Sorin Costreie.

Acesta a precizat că vrea şcoli sigure: „Ce vreau eu: să avem şcoli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte. Profesorii şi elevii trebuie să se simtă protejaţi. Nu poţi să faci educaţie, să înveţi ceva, să ai bucuria cunoaşterii în astfel de contexte în care îţi e frică că cineva bagă un cuţit în tine”.

Ministrul crede, însă, că violenţa nu este o problemă doar a şcolii: „Este o problemă a noastră, a societăţii, a comunităţii. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici”.

Costreie a menţionat că nu a discutat încă cu premierul Niculescu, dar a explicat că ar fi vorba de 1.000 de posturi: „La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie”.

În plus, el vrea mai mulţi consilieri psihologici în şcoli: „A doua ar fi consilierea psihologică. Trebuie să mărim - vorbim de mulţi ani. Avem nevoie de aceşti consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noştri care îi văd şi îi simt mai bine pe copii”.

„Punctul comun dintre cazul de la Bistriţa şi cel de la Piteşti este violenţa şi dorinţa unui elev de a-i face rău altui elev, colegului. Vorbim despre bullying, frustrare, nişte vorbe, de făcut mişto, aici ne pricepem foarte bine în cultura noastră...”, a adăugat ministrul.

Luni, într-o şcoală din Bistriţa, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară şi un elev, încercând să facă răul unui băiat pe care-l considera indian.

Joi, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti.

Editor : C.L.B.