Exclusiv Ministrul Educației critică politicienii: Au luat „foarte ușor” măsuri de austeritate în educație, acum pe altele nu se mai înțeleg

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
Mihai Dimian le reproșează partidelor politice că au luat rapid măsuri de austeritate în sistemul de învățământ anul trecut, însă când vine vorba de alte reforme nu se mai înțeleg. Ministrul susține că profesorii au înțeles să fie solidari, pentru că „cineva a fost iresponsabil înainte”, însă eforul bugetar trebuie să fie suportat de toți.

Prezent la Interviurile Digi24.ro, ministrul Educației a vorbit despre protestele anunțate de sindicaliștii din învățământ.

„Am avut discuții cu reprezentanții sindicatelor de la preluarea mandatului. (…) Am avut întâlniri și cu profesorii și cu reprezentanții lor la nivel de instituție, directori și inspectori, pentru a vedea dificultățile și ce putem îmbunătăți în acesta. Sigur că este până la urmă o decizie a membrilor de sindicat dacă doresc să apeleze la această formă de protest sau nu, dar în privința dialogului, el există și nu se poate spune că nu a existat în această perioadă, dar ne aflăm într-o perioadă dificilă, în care există nemulțumiri legate de măsurile care au fost luate în domeniul educației”, a declarat ministrul.

„Partidele să se gândească foarte bine”

Mihai Dimian a subliniat că profesorii au suportat anumite măsuri, din cauză că „cineva a fost iresponsabil înainte și a dus deficitul României la 9-10%”, însă efortul nu trebuie să fie suportat doar de Educație:

„Putem fi de acord că pentru o perioadă de timp, da, suportăm anumite măsuri, pentru că cineva a fost iresponsabil înainte și a dus deficitul României la 9, chiar 10%, dar să vedem că acest efort este suportat de întreaga societate, nu de către doar de către mediul educațional.

Și aici rog partidele politice să se gândească foarte bine, pentru că așa cum au luat foarte ușor măsuri anul trecut în educație, văd că acum e foarte dificil să se mai înțeleagă asupra altor măsuri”.

„Clasa politică nu se mai poate comporta la fel față de educație”

Ministrul Educației susține că schimbările în sistemul de învățământ au fost implementate prea rapid, motiv pentru care s-au produs erori.

„Să reorganizezi totul într-o lună de zile, da, generează inerent și erori pe care le faci, chiar dacă ar fi o măsură bună. Într-o lună de zile să reorganizezi totul, inevitabil faci anumite erori. S-a spus că domnule, o luăm atunci pentru că începe anul școlar și că nu mai poți interveni după. Păi, ne uităm că în alte domenii au ajuns acum, în iulie, să se ia măsuri, adică la un an de zile distanță.

Drept urmare, cred că este corect să avem o abordare uniformă la nivel de societate într-un moment dificil și dacă am fi avut o distribuire a acestui efort, da, cred că profesorii ar fi înțeles. Ceea ce au făcut în acest an demonstrează că, deși sunt nemulțumiți, au pus interesul elevilor mai presus de interesul personal.

Dar, încă o dată, clasa politică nu se mai poate comporta în același mod în continuare față de educație”, a mai declarat Dimian. 

Mesaj pentru profesorii care nu au mai protestat

Acesta le-a mulțumit profesorilor pentru că nu au blocat desfășurarea examenelor și nici simulările din acest an, după ce sindicatele anunțaseră proteste: „În primul rând, cred că ar trebui să le mulțumesc profesorilor pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă dificilă și pentru că totuși s-a reușit ca un număr foarte mare de elevi să parcurgă acest exercițiu și să ofere rezultatele în timp pentru a putea beneficia de această experiență”.

