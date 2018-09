Ministrul Educației recunoaște că a demisionat din cauza UDMR. Prima reacție a lui Valentin Popa

Valentin Popa a precizat joi că asupra sa nu au fost făcute presiuni să demisioneze din funcţia de ministru al Educaţiei, dimpotrivă, şi a explicat că a luat această decizie pentru că nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a ordonanţei privind desfăşurarea orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor, scrie Agerpres.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea





"Solicitarea UDMR este inacceptabilă (...). Este mai degrabă centrată pe sfera politicului decât pe profesori. (...) Eu nu pot să pun în pericol stabilitatea Guvernului sau majoritatea parlamentară prin acţiunile mele unilaterale. Prefer să mă retrag atunci când solicitările depăşesc o anumită limită - cea a conştiinţei mele. E logic ca o ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să modifice Legea educaţiei trebuie iniţiată şi semnată de ministrul Educaţiei Naţionale şi am delegat dreptul de semnătură pentru a rezolva această problemă doamnei secretar de stat Irina Covaci, care răspunde de minorităţi.

Nu mi s-a sugerat aşa ceva (n.r. - să-şi dea demisia). UDMR a solicitat introducerea unei ordonanţe de acest gen şi coaliţia aflată la guvernare a susţinut această solicitare. Am lăsat această solicitare să-şi parcurgă traseul, dar am declarat că eu nu semnez şi, în acelaşi timp, că îmi voi depune demisia dacă această ordonanţă de urgenţă îşi urmează cursul", a declarat Popa la B1 tv.



Potrivit acestuia, şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Viorica Dăncilă "au insistat" ca acesta să nu demisioneze.



"Dar condiţiile sunt inacceptabile", a punctat el.



Sâmbătă, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara că formaţiunea pe care o conduce nu va discuta despre priorităţile legislative cu PSD-ALDE până când nu se va rezolva problema legată de ordonanţa privitoare la predarea limbii române în şcolile cu predare în limba maternă.



"Ne-am întâlnit şi am vorbit în această perioadă de două săptămâni, de când a început sesiunea parlamentară, despre un singur subiect, despre acel articol care a fost introdus de ministrul Educaţiei în ordonanţa simplă din august privind educaţia şi Legea Educaţiei şi care prevede predarea limbii şi literaturii române într-un mod neprofesionist şi ne întoarce într-o perioadă pe care noi am depăşit-o. Fiindcă această problemă, cândva, a fost o problemă politică, a existat o dezbatere politică, dar am depăşit. Acum este o chestiune de specialitate. Şi el, din varii motive, din supărare, din nu ştiu ce alte motive, a introdus acest articol care nici nu poate fi aplicat, nici nu este corect, lezează interesele elevilor. 53.000 de copii sunt afectaţi, interesele învăţătorilor şi învăţătoarelor care au specializarea de a preda în limba română şi literatura română în clasele începătoare şi aşa mai departe. A fost singurul subiect pe care l-am discutat", arăta Kelemen Hunor.



El anunţa că UDMR a cerut, deja, anularea articolului introdus în Legea Educaţiei.



Pe 10 septembrie, învăţătorii şi profesorii din învăţământul primar de la clasele cu predare în limba maghiară din Mureş au ameninţat cu proteste şi au solicitat abrogarea art. I. pct.17 a OUG nr. 9/23.08.2018, care prevede predarea Limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de către profesori cu studii superioare de specialitate.



Într-o petiţie adresată preşedintelui Klaus Iohannis, ministrului Valentin Popa şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, semnatarii susţin că diplomele şi foile matricole obţinute în urma absolvirii liceelor pedagogice şi/sau a facultăţilor de specialitate (pedagogia învăţământului primar) de către cadrele didactice care predau la secţia maghiară atestă studiul Limbii şi literaturii române, a literaturii române pentru copii, a metodicii predării limbii române la clasele primare, la fel ca în cazul colegilor de la secţia română.



În plus, susţin profesorii şi învăţătorii, toate examenele pe care le-au susţinut (definitivat, titularizare, gradul II, I) au demonstrat că stăpânesc limba română şi cunosc metodica predării acesteia.

