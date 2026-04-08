Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine la Digi24

România nu riscă penurie de carburanți, asigură autoritățile, dar președintele Nicușor Dan i-a chemat luni la Cotroceni pe cei mai importanți actori din domeniu ca să discute toate scenariile, inclusiv cele de criză.

România e exportator net de benzină, dar nu ar fi o idee mai bună să păstreze carburantul, în actualul context? De unde se aprovizionează România cu petrol brut și cu motorină? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.

Cât petrol extrage România din ce ar avea nevoie pentru consum? Poate fi sporită această producție? De ce spun autoritățile că suntem într-o situație mai bună ca alte țări? Ce scenarii de criză au fost discutate luni la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și cu principalii jucători de pe piața petrolului de la noi?

Vor mai fi redeschise rafinării? De unde își România motorina? Riscăm să intrăm într-o licitație a prețului cu alte țări care au și ele nevoie de combustibil?

