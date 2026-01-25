Live TV

Exclusiv Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind Neptun Deep: „Platforma este protejată, conductele nu”

Data publicării:
photo-collage.png (54)
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în direct la Digi24, că platforma de extracție a gazelor din perimetrul Neptun Deep este acoperită de articolul 5 al NATO, însă infrastructura critică asociată, precum conductele, nu beneficiază de aceeași protecție, fiind securizată prin mecanisme naționale de prevenție. „Sunt anumite date pe care nu pot să le fac publice”, a mărturisit acesta. Precizările vin în contextul avertismentelor formulate anterior de șeful Armatei privind zona economică exclusivă din Marea Neagră.

Întrebat ce se întâmplă în ipoteza unui atac asupra infrastructurii din zona Neptun Deep, ministrul a subliniat diferența clară dintre statutul platformei de extracție și cel al conductelor.

În momentul de față, ceea ce este foarte sigur este următorul lucru: platforma în sine, prin care se extrag gazele, este acoperită de articolul 5. În schimb, tot ce înseamnă infrastructură critică, tot ce înseamnă conducte, nu este acoperit de acest articol. Ele sunt însă protejate de Garda de Coastă, de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării, într-o formulă în care se face prevenție”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că există sisteme avansate de protecție a infrastructurii critice din Marea Neagră, însă o parte dintre detalii nu pot fi făcute publice.

Sunt anumite date pe care nu pot să le fac publice, referitoare la tehnologii prin care se protejează infrastructura critică din Marea Neagră, și sunt unele dintre cele mai sofisticate sisteme. Dar este evident că, fiind un teritoriu atât de vast, nu ai capacitatea de a controla fiecare navă care vine sau trece prin acel loc”, a spus ministrul Energiei.

În acest context, Bogdan Ivan a recunoscut existența unui risc de securitate, având în vedere conflictul de la granița României, însă a dat asigurări că autoritățile sunt în grafic cu proiectul Neptun Deep.

Avem acest conflict la granița țării noastre și este evident un risc în continuare, dar noi ne facem treaba, suntem în grafic cu exploatarea perimetrului Neptun Deep, chiar suntem înaintea calendarului programat în urmă cu doi ani de zile și am încredere că, la începutul anului viitor, vom aduce primele molecule de gaz din platforma continentală a Mării Negre în România”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a reiterat că, deși riscurile există, statul român acționează coordonat pentru a le preveni, iar platforma de extracție are statut de teritoriu național.

Este evident că există acest risc, dar noi ne facem treaba și, împreună cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Apărării, facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo. Iar platforma în sine, cea de unde se extrag gazele, este acoperită de articolul cinci, ea fiind considerată teritoriu al statului român”, a mai spus ministrul Energiei.

Întrebat dacă România s-ar putea descurca fără sprijinul trupelor aliate NATO într-un astfel de scenariu, Bogdan Ivan a evitat să intre în detalii de natură militară.

Nu vreau să intru într-un subiect care este eminamente militar și să intru în atribuțiile ministrului apărării. Ceea ce pot să vă spun sigur este că suntem sincronizați atât cu șeful Armatei, cât și cu ministrul de Interne și cu ministrul Apărării în aceste scenarii, pentru care fiecare dintre aceste instituții își face treaba foarte bine, astăzi, când discutăm noi”, a afirmat ministrul.

