Ministrul Energiei, după ce a trimis Corpul de Control la compania care ar fi acordat „spor de femeie”: „Nu a primit nimeni acel spor”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, după ce a trimis Corpul de Control la Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie (SAPE) în contextul în care, în spaţiul public, au apărut informaţii că la instituţia respectivă bărbaţii ar primi „spor de femeie”, că nu a primit nimeni acel spor deoarece el nu a aprobat acest lucru.



Bogdan Ivan a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă cei de la Societatea de Administrare a Participanţilor în Energie (SAPE) au dat „spor de femeie” pentru bărbaţi şi dacă a cerut o analiză în acest caz.

„Am trimis Corpul de Control acolo ca să lămuresc această situaţie şi au dreptate, nu a primit nimeni din directorat acel aşa-zis spor de femeie pentru că nu am aprobat acel lucru. Am fost atent la ce hârtii am semnat în cele două săptămâni de când sunt ministrul Energiei”, a afirmat Bogdan Ivan, citat de News.ro.

El a explicat că nu dădeau un spor de femeie tuturor angajaţilor din companie, ci au adăugat la indicatori de performanţă faptul că fac cursuri de formare pentru angajaţi de-a lungul unui an deoarece din conducerea companiei face parte şi o femeie.

Ivan a menţionat că evaluarea unui manager al unei companii trebuie să aibă legătură directă cu nivelul investiţiilor, cu nivelul profitului companiei, nu cu alte lucruri.

„Asta este opinia mea şi cât timp eu decid aceste lucruri şi voi fi ministru al Energiei o să decid şi nu o să accept într-o companie astfel de indicatori de performanţă”, a spus Bogdan Ivan.

El a precizat că nu crede că acel indicator de performanţă era activ pentru că altfel nu ar mai fi fost nevoie de aprobarea sa.



„Mi s-a cerut să aprob lista cu indicatorii pentru componenta variabilă de bonus pentru Consiliul de Administraţie şi directorat, care să fie active de acum înainte şi am refuzat să fac acest lucru. Aşa a venit propunerea de acolo. În mod normal, dacă ar fi fost şi înainte, nu mai era nevoie şi de aprobarea mea. Deduc că nu a fost acel indicator de performanţă activ în clipa când eu am refuzat să îl semnez”, a declarat ministrul Energiei.

Editor : A.P.