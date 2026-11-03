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Ministrul Energiei şi ambasadorul SUA în România au discutat despre Unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă şi proiectul SMR de la Doiceşti

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centrala nucleara cernavoda profimedia
Centrala nucleară de la Cernavodă. Foto: Profimedia
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, s-a întâlnit, marţi, cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, discuţiile vizând proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, precum şi consolidarea Coridorului Vertical de Gaze.

„Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a avut marţi, 3 noiembrie 2026, o întrevedere cu Excelenţa Sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, domnul Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost abordate principalele direcţii de dezvoltare a cooperării româno-americane în sectorul energetic. Discuţiile au vizat cu precădere proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, precum şi consolidarea Coridorului Vertical de Gaze, ca instrument important pentru diversificarea surselor de aprovizionare şi creşterea securităţii energetice regionale”, se arată într-un comunicat al Ministerului Energiei, preluat de Agerpres.

Dumitru Chisăliţă a subliniat importanţa identificării unor soluţii concrete pentru accelerarea proiectelor nucleare, inclusiv prin consolidarea dialogului dintre companiile implicate şi continuarea mecanismelor de cooperare cu partenerii americani.

Totodată, a fost exprimat interesul pentru atragerea unor noi investiţii americane în sectorul energetic românesc, inclusiv în domeniul biomasei, precum şi pentru dezvoltarea programelor de formare profesională şi schimburi educaţionale în domeniul tehnologiilor nucleare avansate.

„Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părţi pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic România-SUA şi pentru dezvoltarea unor proiecte energetice concrete, cu beneficii pentru securitatea energetică şi dezvoltarea economică a României şi a întregii regiuni”, se precizează în documentul citat.

Editor : Liviu Cojan

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