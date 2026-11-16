Dumitru Chisăliță a vorbit la Digi24 despre exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, care va începe anul viitor. Ministrul Energiei a subliniat faptul că, deși extracția va începe în primul semestru al lui 2027, cel mai probabil primele gaze vor ajunge la consum în semestrul al doilea, pentru că până atunci este o perioadă de calibrare a producției, una tehnică. În ceea ce privește o scădere a prețului acestora, Dumitru Chisăliță a afirmat că „un 10% putem să luăm în considerare fără probleme. De acolo plecăm...”

Mulți români speră ca începând de anul viitor, odată cu începerea exploatării la Neptun Deep din Marea Neagră, prețurile la gaze să scadă. Ministrul Energiei spune că până atunci, „în primul și în primul rând, trebuie să vedem într-adevăr că acest gaz va ajunge în România, ținând seama de perioadele de, hai să zicem, preexploatare. Pentru că, după ce orice sondă se pune în funcțiune, este o perioadă când ea se calibrează. Deci, ca atare, avem această perioadă care probabil că o regăsim în semestrul 1 din 2027, după care vom putea vorbi despre producție, dar va fi una tehnică. Este o producție, să spunem, care este calibrată la acel moment. Deci, pentru gazele din Marea Neagră, cel mai sigur este să discutăm de semestrul 2 a anului viitor, pentru că atunci vom ști exact pe ce cantități să ne bazăm, respectiv ce cantități vom folosi efectiv”.

„Creșterea cantității de gaze în zona sud-est europeană va aduce o ofertă care va depăși cel puțin cererea în România”

„În ceea ce privește desfacerea acestor gaze, ea este în momentul de față derulată prin cele două companii care sunt partenere pe explorarea și exploatarea viitoare a zăcămintelor. Este vorba de Petrom și Romgaz. În același timp, vorbim de situația unor gaze care există posibilitatea să fie preluate de statul român în baza contractului și a legii care există în momentul de față.

Ca atare, această creștere a cantității de gaze în zona sud-est europeană, din punctul meu de vedere, va aduce o ofertă care va depăși cel puțin cererea în România, iar premisele sunt și de scădere a prețului la nivelul gazelor naturale”, a punctat Dumitru Chisăliță.

Întrebat cu cât ar putea scădea prețul gazelor naturale, ministrul Energiei a spus că „un 10% putem să luăm în considerare fără probleme. De acolo plecăm...”.

„Statul român a stabilit prin legislație modul în care se desfășoară tranzacțiile cu acest gaz”

„Este gazul nostru. Deci chiar este gazul nostru, proprietarul este statul român. Statul român practic a acordat niște concesiuni pentru exploatarea gazelor naturale. Aceste firme care au concesionat plătesc redevențe statului român, plătesc impozite pe tot ceea ce înseamnă exploatarea și valorificarea acelor gaze naturale.

Dar tot statul român a stabilit prin legislație modul în care se desfășoară tranzacțiile cu acest gaz. Or, tranzacțiile se vor desfășura în baza legislației existente, plecând de la piețele care există în momentul de față, respectiv Bursa Română de Mărfuri.

Editor : Liviu Cojan