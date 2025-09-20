Live TV

Exclusiv Ministrul Finanțelor dezminte scenariul unor noi taxe pentru români: Nu există în plan o astfel de variantă

Data publicării:
alexandru nazare inquam george calin
Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Finanțelor a explicat la Digi24 faptul că Executivul nu are în plan nicio nouă creștere de taxe pentru români, inclusiv o nouă creștere a TVA. Alexandru Nazare susține că informațiile în acest sens au apărut doar pe surse și nu au fost publicate pe niciun canal al Guvernului.

„Am explicat foarte clar imediat după adoptarea pachetului 1 și 2. S-au făcut speculații în spațiul public legate de noi valuri de taxe. Aceste lucruri au apărut doar pe surse și pe niciun canal oficial. Am transmis în două rânduri, că nu există în plan, în acest moment, o astfel de variantă. Deci în acest moment nu există o variantă de creștere a TVA-ului care să fie în plan sau să fie calculată sau discutată în ședințele Coaliției. În schimb, în ședințele Coaliției discutăm despre anumite restructurări care au fost asumate deja prin programul de guvernare, nu discutăm de lucruri noi, ci de lucruri trecute în baza programului prin care această Coaliție funcționează”, a declarat ministrul Finanțelor la Digi24.

Întrebat dacă rezistă Coaliția de guvernare în cazul în care nu ajung la un punct de vedere comun în ceea ce privește măsurile fiscale, ministrul a punctat că este nevoie de răbdare pentru a ajunge la un consens.

„Cu discuții și răbdare se va ajune la consens. Nu sunt decizii ușoare, nu sunt ușor de adoptat, dar trebuie bine explicate și trebuie să avem răbdare pentru a explica nevoia acestora. Trebuie să reziste Coaliția că România în acest moment are nevoie mai mult decât orice de stabilitate, în situația economică în care se află”.

