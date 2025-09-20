Live TV

alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook

Ministrul Finanțelor îl contrazice pe consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan și susține că ANAF nu ar trebui desființat, ci doar reformat. Alexandru Nazare a declarat la Digi24 că instituția a reușit să își schimbe abordarea în ultimele două luni, odată cu noul Guvern, și a început să adune mai mulți bani la bugetul de stat inclusiv prin folosirea Inteligenței Artificiale. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor recunoaște că în cadrul ANAF există foarte multe disfuncționalități.

„Dacă ANAF s-ar desființa, într-o lume ideală, am putea desființa și reînființa doar că România are ținte importante, avem nevoie de venituri. ANAF în două luni a demonstrat că poate obține miliarde în plus față de planul de venituri făcut la nivel înalt. Semne bune, ANAF cu noua atitutine a arătat că poate aduce venituri în plus și instituția trebuie reformată. Vorbim de reformă instituțională, nu de desființarea ei, reforma instituției pe noi baze, inclusiv selecție riguroasă personal, reforma anumitor departamente cheie sau în mod în care se fac controale. Despre asta suntem aliniați, că ANAF trebuie să se schimbe. Mai nou, președintele a mers în Parlament și a prezentat planurile instituției și planurile de reformă ale instituției. Cred că indică o direcție buna, iar modul în care facem transformările în perioada următoare va fi stabilit în asemenea fel încât să aducem veniturile de care țara are nevoie”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

De asemenea, ministrul Finanțelor susține că împărtășește aceeași opinie cu consilierul onorific al premierului în ceea ce privește sesizarea disfuncționalităților din cadrul instituției, însă susține că instituția s-a redresat în ultima perioadă.

„Cred că am fost suficient de clar în momentul audierii Guvernului. Am vorbit despre disfuncționalitățile din ANAF și că din foarte multe puncte de vedere ANAF are foarte multe disfuncționalită. Deci din acest punct de vedere suntem aliniații ca opinii (nr: cu consilierul Ionuț Dumitru). Știm foarte bine atitutidinea pe care am imprimitat-o în ANAF în ultimele două luni și jumătate. Singura diferență se leagă de dozaj și de metoda pe care vrem să impunem ca să reformam ANAF”, a explicat acesta.

Alexandru Nazare susține că ANAF  a început folosirea Inteligenței Artificiale și critică faptul că până în prezent softul nu a fost folosit.

„E o chestiune de voință când ai un soft făcut pe criterii internaționale, care poate detecta fraude complexe, care e integrat cu Inteligența Artificială, îl ții sub cheie și nu îl folosesti. Nu înseamnă că nu merge instituția, inseamnă că în acel moment nu era suficientă voință de a folosi instrumente digitale pe care ANAF le are. Acum softul este folosit, sunt peste 3.000 de alerte. Schimbarea nu se poate face peste noapte, instituția are probleme adunate în ani, ca să fie transformată în două luni, dar e direcția bună”

 

 

