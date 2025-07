Ministrul Finanțelor: Pachetul de măsuri fiscale a fost negociat cu Comisia Europeană. „Avem semnale pozitive”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că pachetul de măsuri fiscale anunțat de guvern a fost negociat cu Comisia Europeană şi a adăugat că sunt semnale pozitive că în cazul adoptării acestuia înainte de Consiliul ECOFIN, evalurea Comisiei va fi bună.

Alexandru Nazare a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, impactul financiar al măsurilor luate de Guvern.

„Acest pachet are un impact pe venituri în 2025 de aproximativ 9,5 miliarde, pe cheltuieli preponderent suma este mult mai mică, un miliard două sute, la care se adaugă economia pe care am făcut-o din plafonarea sporului de condiţii vătămătoare. În total impactul este 10 miliarde 750 pentru 2025. Impactul pe 2026 din venitul total este de 35 de miliarde şi cheltuieli de 57 de miliarde, dar aici trebuie să luaţi în calcul că practic am inclus tot ce era în Ordonanţa Trenuleţ. Din aceste 57 de miliarde, 18 miliarde reprezintă îngheţarea salariilor şi a pensiilor şi a tuturor celorlalte drepturi conexe care făceau parte din Ordonanţa Trenuleţ pentru 2026”, a declarat Alexandru Nazare.

El a precizat că acest pachet a fost negociat cu Comisia Europeană.

„Acest pachet a fost negociat cu Comisia. Avem un impact pozitiv, avem un răspuns, avem semnale pozitive de la Comisie şi de asemenea semnale pozitive în cazul adoptării înainte de Consiliul ECOFIN, evaluarea Comisiei va fi bună, deci intrăm pe un nou drum, un drum în care lucrăm, în primul rând, la fundaţie să fie solidă pe care să construim celelalte elementele economiei pe care vrem să o proiectăm, o economie în care să ne orientăm spre investiţii, care să fie predictibilă, în care supravegherea bugetelor, disciplina bugetară se va face într-un cu totul alt mod”, a transmis ministrul Finanţelor.

Venituri din accize

Ministrul a adăugat că la capitolul accize în 2025 se va înregistra o creştere de un miliard.

„În privinţa compoziţiei pachetului, bineînţeles că avem în zona de venituri pe reaşezarea cotelor de TVA la 9 şi 11, un plus de şase miliarde. Avem creşteri la capitolul accize, de un miliard în 2025 şi trei miliarde jumătate în 2026. Prin aşezarea plafonului pentru CASS la pensii, la 3.000 de lei, vom obţine 1.378.000.000 în 2025 şi peste 4.000.000 în 2026. Mărim impozitul suplimentar pentru sistemul bancar, de la 2 la 4% în acest an şi la 4% pentru 2026, un impozit temporar şi acesta va avea un impact de 400 de milioane în 2025 şi aproape un miliard opt sute în 2026”, a mai afirmat ministrul Finanţelor.

Nazare a menţionat că vor creşte şi taxele pe jocuri de noroc.

„Creştem taxele de autorizare şi toate celelalte taxe conexe pe jocuri de noroc într-un cuantum foarte important, la autorizare ele cresc în cuantum aproape 30%, dar creşterile sunt pe linie atât pentru gestionarii jocurilor, cât şi pentru jucători. Pentru jucătorii care au câştiguri până în 10.000 de lei, li se va reţine de la 3% la 10% şi vrem să dăm un semnal foarte important în privinţa taxării jocurilor de noroc pe care ştim foarte bine cât de nocive sunt”, a mai declarat Alexandru Nazare.

