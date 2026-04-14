Ministrul Finanțelor: Prezenţa României la Washington, tot mai importantă. Care sunt obiectivele vizitei

alexandru nazare
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care conduce delegaţia României aflată în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară, că România are în ultima perioadă o prezenţă tot mai activă în America, iar actuala vizită are obiective clare, între care asigurarea finanţării pentru proiecte majore şi consolidarea poziţiei României pe pieţele internaţionale. 

„Într-o perioadă în care competiţia pentru investiţii şi finanţare este tot mai puternică, prezenţa activă a României la Washington este tot mai importantă. În aceste zile, conduc delegaţia României, din care fac parte, de asemenea, miniştrii Energiei, Fondurilor Europene şi Sănătăţii, la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale/ World Bank Group şi a Fondului Monetar Internaţional/ International Monetary Fund, la Washington D.C.”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Alexandru Nazare. 

Ministrul Finanţelor anunţă că vor exista întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiei americane - inclusiv The U.S. Department of the Treasury şi U.S. Department of Commerce - dar şi cu instituţii financiare esenţiale pentru dezvoltarea economică. 

„Această nouă vizită, completată de deplasările anterioare, marchează cea mai activă prezenţă a Guvernului României, prin Ministerul Finanţelor, în Statele Unite din ultimii ani, cu o nouă agendă extinsă de întâlniri la nivel înalt şi discuţii directe cu investitori şi instituţii financiare internaţionale”, a mai transmis Nazare, precizând totodată că această participare nu este una formală - este o vizită de lucru cu obiective clare. 

Acestea sunt: 

- atragerea de finanţări pentru proiecte majore în infrastructură, energie, digitalizare şi tranziţia verde 

- consolidarea poziţiei economice a României pe pieţele internaţionale 

- menţinerea încrederii investitorilor şi a agenţiilor de rating, esenţială pentru ca România să se împrumute la costuri cât mai bune 

- extinderea parteneriatelor strategice cu SUA, inclusiv prin sprijinirea investiţiilor americane în România. 

„Fiecare întâlnire de aici înseamnă mai multă încredere în România, acces mai bun la finanţare şi oportunităţi reale de dezvoltare pentru economie”, a mai transmis Nazare. 

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare participă, începând de marţi, la Reuniunea de primãvară a grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar International, în Washington, pe agendă fiind incluse întâlniri la Casa Albă, la Departamentul de Comerţ şi la Trezoreria SUA, precum şi un turneu de promovare a României cu investitori internaţionali. 

Vizita are loc în perioada 14–20 aprilie 2026.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară că obiectivul principal este ca România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară. 

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
traian basescu peter magyar
5
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Digi Sport
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan banca mondiala washington
Bogdan Ivan, vizită oficială în SUA: Obiectivul meu e clar, România să fie prima ţară din lume în care BM finanţează energia nucleară
titluri fidelis
Start pentru a patra ediție Fidelis din 2026: dobânzi de până la 7,60% în lei și 6,40% în euro
Alexandru Rafila
Contractul cu Pfizer. Decizia cheie privind vaccinurile, pe care Ministerul Sănătății încerca să o paseze (Documente)
casa-radio
România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul Finanțelor: „Am evitat pierderea a sute de milioane de euro”
Trump Triumphal Arch
„Arc de Trump”. Președintele SUA vrea să construiască un arc de triumf în Washington, de trei ori mai înalt decât cel din București
Recomandările redacţiei
profimedia-1014922861
„Cel mai valoros atu regional”. De ce este gruparea Hezbollah...
rafinaria petrotel lukoil
Undă verde pentru redeschiderea rafinăriei Petrotel Lukoil. Bogdan...
mohammed-bin-salman-profimedia-0487342487
„Poarta Lacrimilor”, în pericol. Arabia Saudită presează SUA să...
economie
Ministrul Economiei, după ce FMI a tăiat la jumătate prognoza de...
Ultimele știri
Champions League: Atletico și PSG s-au calificat în semifinale după ce au eliminat Barcelona, respectiv Liverpool
Renault va concedia până la 20% din angajații săi în domeniul ingineriei în următorii 2 ani
Cea mai populară persoană din America. Un fost președinte SUA are un scor pozitiv, rar pentru politicieni. Unde se situează Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii intră într-o perioadă de transformare până la finalul lunii aprilie 2026. Totul începe să se așeze
Cancan
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
Fanatik.ro
Știrea momentului vine din Spania: Andrei Rațiu, propus la Real Madrid!
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Mihaela Rădulescu a răbufnit la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: ”Mi-au împachetat lucrurile ca pe...
Adevărul
Noul ministru al Educației nu știe care este media de promovare la Bacalaureat. Greșeala repetată de două ori...
Playtech
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele...
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un senator, legendă a fotbalului, părăsit de iubita cu 35 de ani mai tânără! Motivul total neașteptat
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
„Caut o țară liniștită”. O comediantă americană „cere azil” la Ambasada României
Newsweek
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci dacă ai mâncat prea mult de Paște. Soluții simple pentru a-ți reveni rapid
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partenera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...