Ministrul Finanțelor: Prezenţa României la Washington, tot mai importantă. Care sunt obiectivele vizitei

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care conduce delegaţia României aflată în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară, că România are în ultima perioadă o prezenţă tot mai activă în America, iar actuala vizită are obiective clare, între care asigurarea finanţării pentru proiecte majore şi consolidarea poziţiei României pe pieţele internaţionale.

„Într-o perioadă în care competiţia pentru investiţii şi finanţare este tot mai puternică, prezenţa activă a României la Washington este tot mai importantă. În aceste zile, conduc delegaţia României, din care fac parte, de asemenea, miniştrii Energiei, Fondurilor Europene şi Sănătăţii, la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale/ World Bank Group şi a Fondului Monetar Internaţional/ International Monetary Fund, la Washington D.C.”, a scris, marţi seară, pe Facebook, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor anunţă că vor exista întâlniri cu reprezentanţi ai administraţiei americane - inclusiv The U.S. Department of the Treasury şi U.S. Department of Commerce - dar şi cu instituţii financiare esenţiale pentru dezvoltarea economică.

„Această nouă vizită, completată de deplasările anterioare, marchează cea mai activă prezenţă a Guvernului României, prin Ministerul Finanţelor, în Statele Unite din ultimii ani, cu o nouă agendă extinsă de întâlniri la nivel înalt şi discuţii directe cu investitori şi instituţii financiare internaţionale”, a mai transmis Nazare, precizând totodată că această participare nu este una formală - este o vizită de lucru cu obiective clare.

Acestea sunt:

- atragerea de finanţări pentru proiecte majore în infrastructură, energie, digitalizare şi tranziţia verde

- consolidarea poziţiei economice a României pe pieţele internaţionale

- menţinerea încrederii investitorilor şi a agenţiilor de rating, esenţială pentru ca România să se împrumute la costuri cât mai bune

- extinderea parteneriatelor strategice cu SUA, inclusiv prin sprijinirea investiţiilor americane în România.

„Fiecare întâlnire de aici înseamnă mai multă încredere în România, acces mai bun la finanţare şi oportunităţi reale de dezvoltare pentru economie”, a mai transmis Nazare.

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare participă, începând de marţi, la Reuniunea de primãvară a grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar International, în Washington, pe agendă fiind incluse întâlniri la Casa Albă, la Departamentul de Comerţ şi la Trezoreria SUA, precum şi un turneu de promovare a României cu investitori internaţionali.

Vizita are loc în perioada 14–20 aprilie 2026.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară că obiectivul principal este ca România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară.

