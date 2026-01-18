Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre sprijinul pe care pensionarii l-ar putea primi în 2026. El a anunțat că pentru seniori va fi un an greu, în condițiile în care veniturile nu vor crește deloc în următoarea perioadă. Demnitarul a precizat că va propune în cadrul Coaliției reluarea schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, similară celei acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de beneficiari au primit în total 800 de lei.

Guvernul pregătește măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, în funcție de constrângerile bugetare. Potrivit ministrului Muncii, valoarea exactă a sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri mici va fi stabilită după adoptarea bugetului de stat.

„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare. S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite. Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai puternic creșterea inflației”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii nu a putut preciza dacă va fi modificat pragul de venit până la care se acordă acest sprijin. Anul trecut, ajutorul de 800 de lei a fost oferit, în două tranșe - 400 de lei în luna aprilie și 400 în luna decembrie - seniorilor cu pensii mai mici de 2.740 de lei.

