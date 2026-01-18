Live TV

Exclusiv Ministrul Florin Manole promite sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. „2026 va fi un an dificil”

Data publicării:
manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre sprijinul pe care pensionarii l-ar putea primi în 2026. El a anunțat că pentru seniori va fi un an greu, în condițiile în care veniturile nu vor crește deloc în următoarea perioadă. Demnitarul a precizat că va propune în cadrul Coaliției reluarea schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, similară celei acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de beneficiari au primit în total 800 de lei.

Guvernul pregătește măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, în funcție de constrângerile bugetare. Potrivit ministrului Muncii, valoarea exactă a sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri mici va fi stabilită după adoptarea bugetului de stat. 

„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare. S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite. Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai puternic creșterea inflației”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii nu a putut preciza dacă va fi modificat pragul de venit până la care se acordă acest sprijin. Anul trecut, ajutorul de 800 de lei a fost oferit, în două tranșe - 400 de lei în luna aprilie și 400 în luna decembrie -  seniorilor cu pensii mai mici de 2.740 de lei.

Citește și: 

Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
profimedia-1057659042
3
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
militari romani profimedia
Manole îl contrazice pe Miruță: „Nu văd cum ar putea să crească vârsta de pensionare a militarilor. Ar supăra Comisia Europeană”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e soluția în orice țară civilizată”
florin manole la digi24
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24
barbat in fotoliu rulant
Ministrul Muncii: Din 2026, alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei, creştere cu peste 60%. Crește şi finanţarea serviciilor sociale
bani si cos cu alimente
2025 s-a încheiat cu o rată a inflației medii anuale de 7,3%. Analist: „Scumpirile nu sunt un accident, ci un fenomen persistent”
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 5 morţi într-un accident feroviar în sudul Spaniei. Multe...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Fost consilier prezidențial, după apelul lui Nicușor Dan în scandalul...
steagul sua si groenlanda
Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Discuții critice la Bruxelles privind Groenlanda. UE ar putea riposta...
Ultimele știri
Claudiu Manda: Bolojan nu cântă de multe ori din acelaşi playlist. S-ar putea să spunem „hai să schimbăm lăutarul”
Emisiile de carbon generate de aviație ar putea să scadă cu 50% fără reducerea zborurilor comerciale (studiu)
În Iran sunt anunțate procese rapide şi pedepse cu moartea pentru acte de „război împotriva lui Allah”. Decizie cu privire la internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Mihai Toma și Ionuț Cercel, „underii” de la FCSB: „Ăla e prea mic, iar celălalt...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care...
Adevărul
Afacerea Ceaușescu - Caldera: petrol venezuelean contra produse românești. Ce l-au întrebat jurnaliștii pe...
Playtech
Calculul stagiului de cotizare la pensie: cum sunt transformate zilele lucrătoare în zile calendaristice
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ce ajutoare la pensie primesc pensionarii în 2026. Cine are cel mai mult de suferit?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...