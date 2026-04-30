Video Ministrul interimar al Muncii, mesaj de 1 mai: „Mi-ar plăcea să muncim cu toții, nu să șobolănim cu moțiuni ce cenzură”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul emisiunii „În fața ta", de la Digi24.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a transmis la finalul ședinței de Guvern un mesaj pentru ziua de 1 mai, făcând aluzie la demersul PSD-AUR împotriva Guvernului. 

„Le mulțumesc tuturor celor care muncesc și pun umărul la construcția acestei țări. Este o zi în care, pe lângă mici și grătare, munca este cea care construiește această țară. Mi-ar plăcea ca toți să muncim, nu să șobolănim cu moțiuni de cenzură prin Parlament”, a spus ministrul, joi, la finalul conferinței de presă la Palatul Victoria. 

Acesta a mai transmis că unii parlamentari care au semnat deja moțiunea PSD-AUR au început să își dea seama că nu există un plan privind viitoarea guvernare și ar putea să nu susțină demersul la vot.

„Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți”, a mai spus Pîslaru, făcând referire la scenariul în care, dacă moțiunea de cenzură trece totuși de vot, actualul Guvern rămâne oricum interimar până la formarea unei noi Coaliții.

