Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a spus miercuri la Digi24, că pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi împărțit de fapt în 5 pachețele, pentru a evita repingerea întregului pachet în cazul în care o măsură ar fi declarată neconstituțională de către CCR. De asemenea, ministrul Apărării spune că și-ar fi dorit un pachet „cu măsuri mai clare, mai radicale”, dar acest lucru nu este posibil pentru că există o coaliție formată din patru partide. Moșteanu a refuzat să intre în detalii. „Înțelegem că nu putem fi de acord tot timpul pe toate detaliile”, a subliniat acesta.

„Astăzi, s-a decis în grupul de lucru de la Guvern să mergem pe cinci pachete separate. Există și un precedent, s-a mai făcut, cred că pe vremea domnului Boc, s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci împreună. Este mai coerent din punct de vedere legislativ și înlăturăm pericolul unei respingeri pe motiv de neconstituționalitate, în cazul unei verificări efectuate de căre CCR, dacă se ajunge acolo. La analiza pe care am făcut-o până acum, așa cum arată lucrurile, ar trebui să stea în picioare”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

De mâine încep consultările cu Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ, până vineri după-amiază pe fiecare din aceste pachețele, proiecte de lege și vineri după-amiază vom face o nouă ședință de Guvern prin care vom aproba aceste proiecte

„Mi-aș fi dorit o variantă mai clară, mai radicală”

„Vom vedea varianta finală. Dar da, s-au schimbat anumite lucruri. Eu mi-aș fi dorit o variantă mai clară, mai radicală. Magistrații se pensionează la 47 de ani. Dacă eram magistrat, deja eram pensionar de vreo 4 ani și ceva, nu e în regulă. Se discută mult despre pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate. Și dacă compar o pensie medie de 5.000 euro pe care o ia un magistrat cu indemnizația pe care o ia un militar care a slujit țara în teatre de operațiuni, care e de 1.000 lei pentru un soldat care a fost, de exemplu, în Irak sau în altă parte, într-o zonă foarte, foarte periculoasă, pare un pic de debalansat”, a adăugat ministrul Apărării.

Întrebat cine a cerut această „îndulcire” a măsurilor în cazul magistraților, Moșteanu a spus că nu vrea să intre în detalii pentru că face parte dintr-o coaliție formată din patru partide - de la social-democrați până la liberali, și noi, USR suntem parteneri loiali. Înțelegem că nu putem fi de acord tot timpul pe toate detaliile. Sunt lucruri ideologice care ne despart. Gânduri despre cum trebuie să funcționează statul și înțelegerea despre funcționarea statului care ne despart. Însă ne uităm la lucrurile pe care le avem în comun și la responsabilitatea pe care o avem față de țară și suntem în acest guvern, având în momentul ăsta prioritatea zero de a echilibra fiscal-bugetar România”.

„Am propus să reducem numărul de mandate în conducerile companiilor de stat, dar am întâmpinat rezistență”

„De exemplu, noi am propus să reducem numărul de mandate în conducerile companiilor de stat și acolo unde există deja oamenii puși pe funcții, nu vedem nicio problemă ca statul să decidă pentru eficiență, să-și reducă aparatul de conducere din companiile de stat. Aici am întâmpinat rezistență. A rămas așa, dar de mâine încolo, poate când intră legea în vigoare vor scădea numărul de membri în consiliul de administrație, vor scădea indemnizațiile acestora. Este un pachet care are multe măsuri ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Noi trebuie să facem pași pentru a crește veniturile și a scădea cheltuielile. Și asta nu se va întâmpla peste noapte”, a spus acesta.

Rectificare bugetară, posibil în două săptămâni

Ministrul Apărării a mai afirmat că pentru a plăti facturile pentru contractele aflate în derulare, Guvernul pregătește o rectificare bugetară: „Cred că în vreo două săptămâni vom avea această rectificare și vom ști mai exact cum stăm, și vom avea o proiecție mai clară asupra sănătății bugetare a țării, vom putea anticipa mai bine. Cred că pe la finalul lui septembrie vom ști cum vom termina anul. E prea devreme să spun eu acum ce va fi din octombrie”, a adăugat ministrul Apărării.

Invitat să spună dacă poate asigura cetățenii din mediul privat, antreprenorii, că până la finalul anului nu mai cresc taxele așa cum au crescut deja până acum, în repetate rânduri, Ionuț Moșteanu a afirmat că, potrivit datelor pe care le are în acest moment, putem intra în anul viitor cu același nivel de taxare.

„Vom vedea ce se întâmplă până la finalul anului, în ce măsură acest guvern va reuși să echilibreze situația. Acest guvern vrea să fie o soluție la o problemă pe care am moștenit-o. Asta este realitatea. Ne-am asumat să fim parte din soluție și suntem parte din această soluție. Facem, fiecare coleg din guvern, că e din PNL, că e din PSD, că e din USR, din UDMR, facem tot ce trebuie. Premierul Bolojan este un om foarte determinat în a echilibra această situație și obiectivul nostru, al fiecăruia dintre noi, este ca la finalul anului să spunem să putem sta drept, să zicem da, am reparat această problemă”, a conchis Ionuț Moșteanu.

Editor : Liviu Cojan