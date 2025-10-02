Live TV

Ionuț Moșteanu: România nu are nevoie de drone de atac, are nevoie de drone interceptoare

Data actualizării: Data publicării:
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Operator de dronă/ imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Despre zidul anti-dronă

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat joi, la finalul ședinței de Guvernul, că obiectivul României este să finanţeze prin programul SAFE un proiect de producţie de drone, împreună cu Ucraina. El precizează că țara noastră nu are nevoie de drone de atac, ci de drone interceptoare, un tip care se află încă în dezvoltare.

Moşteanu a vorbit despre stadiul proiectului legat de construirea de drone împreună cu partenerii ucraineni.

„Ucraina a fost forţată să inoveze rapid ca să-şi apere cetăţenii şi teritoriul. Şi au făcut acest lucru. Sunt lideri sau printre liderii mondiali în tot ce înseamnă producţie de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Au fost inovativi, sunt inovativi şi e nevoie şi vrem să beneficiem de aceste inovaţii. Am avut o discuţie acum o lună şi ceva, când am fost la Kiev, am avut mai multe discuţii telefonice, am avut împreună cu şeful Cancelariei o discuţie chiar săptămâna trecută cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina. Urmează să semnăm o scrisoare de intenţie şi apoi nişte paşi ulteriori până vom ajunge să facem un joint venture între una din companiile româneşti şi una din companiile ucrainene”, a explicat Moşteanu.

El a precizat că acest proiect urmează să fie finanţat prin SAFE.

„Obiectivul este să finanţăm pe SAFE un proiect de producţie de drone şi termenele în SAFE sunt final de noiembrie pentru lista de proiecte şi apoi mai 2026 pentru semnarea contractelor. Deci sunt discuţii în curs, dorim să finalizăm aceste discuţii cu un joint venture concret între România şi Ucraina”, a adăugat ministrul Apărării.

Despre zidul anti-dronă

Moşteanu s-a referit şi la proiectul privind zidul anti-dronă.

„În primul rând, zidul de drone este o propunere a Comisiei Europene, care deocamdată nu e materializată în niciun fel. Am avut o primă discuţie vinerea trecută cu comisarul Kubilius şi cu miniştrii apărării de pe Flancul de Est. Noi toţi atunci am cerut un nou instrument financiar sub formă de grant şi o colaborare rapidă pentru a creşte capacitatea de apărare antiaeriană. Că noi, România şi ţările de pe Flancul de Est, membrii NATO, vrem capabilităţi pentru apărare. Noi nu atacăm pe nimeni şi asta să fie foarte, foarte clar, că se discută de drone, cele mai multe drone care se fabrică în momentul ăsta nu sunt drone interceptoare, ci sunt drone de atac”, a transmis Moşteanu.

„România nu are nevoie de drone de atac”

El a precizat că țara noastră are nevoie de drone interceptoare.

„Noi nu avem nevoie de drone de atac, avem nevoie de drone interceptoare, un tip de drone care este încă în dezvoltare aici şi Ucraina mai are multe lucruri, chiar îşi pun o ţintă, din ce am văzut într-o prezentare acum la Varşovia, ca până la finalul anului să aibă o rată de succes de 65% cu aceste drone interceptoare împotriva dronelor ruseşti. Este un proces de dezvoltare industrială a acestor drone interceptoare care este în curs şi care va continua într-un ritm rapid în lunile şi în anii următori. Deci ideea că ştie cineva de acum câte drone exact ne trebuie, aş fi hazardat să spun asta, spun că vrem să fim parte din soluţia la această problemă şi vom fi parte din soluţia la această problemă”, a explicat ministrul Apărării.

El a subliniat că nu este vorba neapărat de un „zid de drone”.

„Când vorbim de drone wall, vorbim de un zid împotriva dronelor, nu de un zid de drone neapărat şi am insistat pe acest detaliu pentru că toate ţările de pe Flancul de Est au nevoie de capabilităţi de apărare la sol. Deci sunt două lucruri de care avem nevoie toţi de pe flancul de est sau capabilităţi care să le vadă venind şi radare moderne şi alte sisteme care să ne anunţe din timp, acel early warning despre drone, şi doi, capabilităţi de doborâre a dronelor, şi vorbim aici de capabilităţi anti-aeriene, că sunt sisteme clasice, că sunt sisteme cu radar, că sunt sisteme cu drone. Aici e o discuţie pe care o va avea fiecare armată cu aliaţii”, a mai spus Moşteanu.

