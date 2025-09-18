Live TV

Exclusiv Ministrul Ivan, după explozia facturilor la curent: 530 mii de oameni au cerut voucherele. Ce se întâmplă cu gazele și lemnele de foc

Data publicării:
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Doar un sfert dintre beneficiari au cerut, până acum, voucherele pentru energie în valoare de 50 de lei, a anunțat ministrul Bogdan Ivan, la Interviurile Digi24.ro. Acesta a transmis că se caută o soluție și pentru facturile la gaz, unde plafonarea expiră la finalul lunii martie 2026, iar ajutoarele pentru lemnele de foc vor continua să fie acordate și în acest an.

„Sunt aproximativ 530 de mii de oameni care s-au înscris în acest moment. Până la 2,1 milioane mai e. Schema este alocată pentru 2,2 milioane de puncte de consum, de gospodării, asta înseamnă aproximativ 4 milioane de beneficiari”, a declarat ministrul Energiei, întrebat câte persoane au solicitat voucherele în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor la curent. 

Bogdan Ivan a explicat că voucherele pot fi primite atât în format electronic, cât și fizic, urmând să fie distribuite de Poșta Română.

„Oamenii vor putea online, la primărie sau la Poștă să se înscrie, să primească voucherul și să plătească facturile. Cardul poate fi folosit doar de titularul contractului”, a mai transmis ministrul, care a subliniat că facturile pot fi plătite la Poștă, dar nu și prin aplicații bancare sau ale companiilor energetice, pentru că nu se va putea aplica voucherul. 

Ce se întâmplă cu facturile la gaz? Planul după expirarea plafonării, în 2026

În privința facturilor pentru gazele naturale, ministrul a explicat că se discută deja scenarii pentru a nu se dubla facturile, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei electrice, după expirarea plafonării în 2026.

„Pentru gazele naturale avem în continuare schema de plafonare a prețului până la 31 martie 2026. Pentru a nu avea acea trecere abruptă de la 1 aprilie anul viitor, am început discuții cu marii operatori, pentru a găsi mecanisme să nu se dubleze factura pentru unii consumatori, așa cum s-a întâmplat în cazul energiei”, a precizat acesta.

Ivan: O plafonare viitoare e imposibilă

Totuși, Bogdan Ivan e de părere că România nu se mai poate întoarce la schemele de plafonare: „Pe gaz e destul de complicat, în condițiile în care Comisia Europeană ne-a notificat pentru infringement, adică ne vor suspenda fondurile pentru o procedură similară în care se distorsionează piața. La fel și pentru energie, calculez că plafonarea în sine, așa cum a fost înainte, e imposibilă, pentru că riscăm să pierdem fonduri europene”.

Ajutoarele pentru lemnele de foc se acordă în continuare

În pregătirea sezonului rece, ministrul a mai subliniat că ajutoarele acordate pentru achiziționarea lemnelor de foc se vor acorda și în acest an. „E același mecanism ca până acum și pentru termoficare și pentru lemnele de foc. Se păstrează. Primarii știu ce au de făcut. Sunt aceleași condiții ca și în anul precedent”, a spus acesta. 

