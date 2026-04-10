Ministrul Justiției a respins acuzațiile privind un „blat” politic pentru numirile din parchete: „Este o teorie a conspirației”

„Este o teorie a conspirației”, spune ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre criticile apărute în spaţiul public după numirile făcute de preşedintele Nicuşor Dan la conducerea Parchetului General, DNA şi DIICOT. El susține că procedura s-a desfășurat legal și transparent și că nu are cunoștință despre „niciun fel de blat” sau înțelegere politică între șeful statului și PSD.

Ministrul Justiției a catalogat acuzațiile drept speculații exploatate politic și a insistat că întregul proces a respectat legea și Constituția.

„Asta este o teorie a conspiraţiei care este vehiculată de o manieră emoţională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură. În realitate, este vorba despre o procedură care s-a desfăşurat conform legii şi Constituţiei, o procedură care a fost de maximă transparenţă, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesată, care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu şi care s-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a declarat Radu Marinescu la Antena 3.

El a precizat că între Ministerul Justiţiei şi Administraţia Prezidenţială au existat doar raporturi instituţionale, strict în limita competenţelor legale, și a respins din nou ideea unei înțelegeri politice.

Totodată, a negat și afirmațiile potrivit cărora ar fi existat un posibil schimb politic care să vizeze inclusiv numirile la conducerea serviciilor de informații: „Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”.

Citește și: VIDEO Reacții din partide și societatea civilă după numirile lui Nicușor Dan la șefia parchetelor. Mesaje împărțite între liderii politici

USR critică numirile: „proces viciat”

Reacțiile din opoziție nu au întârziat să apară. Reprezentanții USR au transmis că, deși împărtășesc dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, în special în ceea ce privește marile dosare de corupție și evaziune fiscală, contestă modul în care au fost făcute numirile.

„Împărtăşim dorinţa preşedintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privinţa dosarelor mari de corupţie şi de evaziune fiscală. Oamenii trebuie să înceapă să aibă mai mare încredere în justiţie, iar încrederea începe de la felul în care este condusă. Tocmai de aceea, considerăm ca aceste numiri ar fi trebuit însoţite de un proces care să inspire fără echivoc încredere şi transparenţă. Suntem în dezacord cu opinia domnului preşedinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori oneşti din sistem”, au transmis reprezentanții USR într-un comunicat.

Nicușor Dan: „Nu sunt propunerile PSD”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea conducerilor Parchetului General, DNA și DIICOT, respingând ideea că acestea ar reprezenta propuneri ale PSD.

„S-a repetat la infinit că tot acest context este dacă preşedintele aprobă sau nu aprobă propunerile PSD-ului. Nu sunt propunerile PSD-ului”, a declarat șeful statului.

Acesta a explicat că deciziile au fost luate în urma unor consultări extinse în sistemul judiciar: „E o informaţie pe care în mod nemijlocit eu, după zeci de discuţii cu zeci de procurori, mi-am format-o cu capul meu”.

Șeful statului a semnat decretele pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a DIICOT, însă nu a aprobat numirea unui adjunct la DIICOT, în cazul lui Gill-Julien Grigore-Iacobici.

Editor : A.D.