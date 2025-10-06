Live TV

Ministrul Justiției, despre propunerea premierului Bolojan ca magistrații care au activitatea blocată parțial să ia salarizare parțială

Data publicării:
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. Foto: Facebook/ Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu
Moral este ca magistrații care au activitatea blocată parțial, să aibă și salariile suspendată parțial, spunea recent premierul Bolojan. Într-o intervenție la Digi24, ministrul Justiției, Radu Marinescu, explică dacă acest lucru ar putea să se întâmple și dacă această decizie ar putea să fie luată.

Într-o alocuțiune zilele trecute, premierul Ilie Bolojan spunea, făcând referire la magistrați, că dacă aceștia au activitatea blocată parțial, moralmente și salariile ar trebui să fie plătite tot parțial. „Consider că Ministerul Justiției poate să inițieze un dialog cu magistrații, cu CSM-ul, pentru că dacă activitatea este suspendată parțial, moral, ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial. Altfel nu cred că este în regulă și nu este un aspect de respect pentru cetățenii români, dintre care unii dintre ei depinde o sentință sau de alta și au nevoie de un serviciu public”, a spus premierul.

Prezent într-o intervenție la Digi24, ministrul Marinescu a dat câteva explicații.

„În primul rând, în ceea ce privește dialogul, se știe că actualele proteste ale magistraților sunt cauzate de existența acestui proiect de lege care modifică statutul magistraților și realizează o așezare în ceea ce privește pensiile și, respectiv vârsta de de pensionari. Acesta este motivul protestului. Dialog a existat și există, a existat și anterior adoptării legii, pentru că, după cum știți, însuși președintele României a fost mediator într-un astfel de de dialog”, a precizat ministrul Justiției.

Coordonata morală. Cine plătește pensiile și salariile

„Atât Ministerul Justiției, cât și Guvernul a continuat dialogul și după adoptarea acestei legi. Doar că poziția magistraților a fost în sensul că așteaptă o retragere a legii, ceea ce Guvernul evident că nu, nu intenționează, sau o soluție a Curții Constituționale. Vom vedea ce se întâmplă acolo. Cert este un singur lucru domnul prim-ministru a menționat coordonanța morală, așa cum o apreciază domnia sa. Însă tehnic și juridic, nu Guvernul este cel care plătește indemnizațiile sau remunerațiile magistraților. Acest lucru se face tocmai în virtutea modificărilor aduse legii recent, pentru a se asigura independența totală a magistraturii. Se face de către Înalta Curte de Casație și Justiție, care gestionează bugetul aferent plății acestor drepturi”, a mai spus Marinescu.

Cine-i controlează pe magistrați

„Aceste forme de protest sunt diferite de la instanță la instanță și de la parchet la Parchet, pentru că ele sunt stabilite de adunările generale ale fiecărei entități judiciare și atunci o analiză riguroasă trebuie să plece de la fiecare entitate judiciară și de la fiecare componentă umană. Pe de altă parte, activitate a magistraților se desfășoară și prin redactarea de documente, prin activitate cu caracter de birou și atunci este greu cuantificabil ce activitate desfășoară sau nu fiecare magistrat.

„Nu pot face o apreciere de natură subiectivă asupra unei prerogative pe care nu o am în momentul de față, potrivit legii, singurul care poate își poate aprecia activitatea este un judecător sau un procuror. Pentru că răspunderea este personală. Fiecare magistrat, da, răspunde pentru activitatea pe care fiecare dintre ei o desfășoară. Cu alte cuvinte, analiza trebuie făcută la nivelul celor care au competența de a le evalua activitatea. Ce pot să vă spun eu că este moral - într-o societate care se consideră un stat de drept moral - este ca fiecare autoritate, conștientă de puterea pe care o are și de independența pe care și-a dobândit-o să se comporte responsabil față de cetățean. Asta înseamnă moral”, a mai spus ministrul.

VIDEO Reacția ministrului Justiției după „eliberarea” Alinei Bica. Radu Marinescu comentează un posibil precedent creat

