Ministrul Justiţiei, după ce a fost acuzat că a anunţat verdictul unui proces aflat pe rol: "A fost o festă de memorie"

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri, la Senat, unde a fost chemat de USR să dea explicaţii despre faptul că ar fi anunţat un verdict de achitare într-un proces aflat pe rol, că "niciodată, în niciun context", nu a "iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară", informează Agerpres.

Cătălin Predoiu a declarat luna trecută, într-un interviu, că Dan Hosu, soţul fostei şefe DIICOT Giorgiana Hosu, care era judecat pentru trafic de influenţă şi instigare la acces ilegal la un sistem informatic, a fost achitat. În realitate, procesul era încă pe rol.

Pentru această afirmaţie, Cătălin Predoiu a fost invitat la Ora Guvernului, la propunerea grupului senatorilor USR, pentru a da explicaţii.

Predoiu le-a spus senatorilor că totul a pornit de la o informaţie greşită.

"Într-un interviu din data de 18 ianuarie 2023, am afirmat că un anumit acuzat a fost achitat. În realitate, informaţia pe care o aveam era greşită, procesul fiind încă pe rol, fapt pe care pur şi simplu nu îl cunoşteam, nefiind la curent cu mersul proceselor civile sau penale. Nu aceasta este activitatea cu care mă ocup la minister. Din păcate, ignorându-se textul ad litteram al declaraţiei mele, s-a speculat timp de două săptămâni, aşa cum s-a speculat şi astăzi, hai să spunem într-o veritabilă mini-campanie politică, în sensul că aş fi anunţat, repet, că aş fi anunţat deja un verdict viitor în respectivul caz, ba chiar, aşa cum s-a spus şi astăzi, că sunt în general la curent cu ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri", a explicat Predoiu.

"În realitate spusele mele au fost, citez: "şi ulterior achitat". Sintagma fiind, fără îndoială, pentru un interpret de bună credinţă, una care se referă la un eveniment trecut, realizat, consumat, şi nu la unul viitor, care urmează să se întâmple. La fel de artificial a fost speculată şi precizarea că nu am avut informaţia din surse oficiale, adică, am spus clar, din partea vreunui oficial sau instituţii de stat. În absenţa unui proces de intenţie, se poate lesne observa faptul că în concret a fost vorba pur şi simplu exclusiv de o informare eronată în ceea ce mă priveşte, pe care o regret, departe de orice intenţie şi cu atât mai puţin acţiuni în afara limitelor competenţelor mele legale, a normelor legale şi morale", a spus Predoiu.

Ministrul le-a spus senatorilor că ia "ca martor" întreg sistemul judiciar că nu a influenţat vreodată mersul unui proces.

"Am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată în niciun context nu am iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură", a spus ministrul Justiţiei.

Acesta a adăugat că informaţia despre achitarea lui Dan Hosu a luat-o din presă, însă în mod eronat, pentru că articolele se refereau de fapt la achitarea altui inculpat din acel dosar.

"Aţi întrebat de unde am ştiut şi de ce am avut această informaţie eronată. Dacă veţi consulta presa din 17 iunie 2022, veţi vedea că sunt o serie de articole în care se anunţă achitarea unui coinculpat din dosarul inculpatului la care m-am referit în declaraţie şi de aceea am vorbit de o festă de memorie, pentru că, având acea informaţie, am asociat cumva la pachet şi pe celălalt coinculpat şi am considerat greşit că el ar fi achitat. În orice caz, şi de aici încep să mă adresez din nou unor acuzaţii, pe care, iertaţi-mi cuvântul, le calific iresponsabile. Nu am anunţat niciun verdict. Este evident că m-am folosit la trecut. Când vorbeşti despre trecut nu poţi face decât despre trecut, nu poţi face şi pentru viitor în acelaşi timp", a spus Predoiu.

Acesta a adăugat că nu îşi va da demisia, aşa cum i-au cerut senatorii USR şi senatorul AUR Claudiu Târziu.

"Închei cu problema cu demisia. Depinde şi cine îţi cere demisia, e foarte important acest lucru, şi pentru ce anume. Demisia poate să fie un act de responsabilitate, dar poate să fie şi un act de iresponsabilitate, iar în ceea ce priveşte dreptatea, aţi vorbit şi dumneavoastră domnule senator şi domnul senator Târziu de dreptate. Socotiţi dumneavoastră ce e drept în a acuza un om pentru ceva ce nu a făcut", a mai declarat Predoiu.

Dosarul în care a fost implicat Dan Hosu urma să aibă termen de pronunţare în data de 10 martie. Însă Hosu, care a condus Serviciul de combatere a traficului cu migranţi din cadrul IGPR, a murit la începutul lunii februarie.

