Când speră Diana Buzoianu să fie adoptată reforma Romsilva. „Am ajuns într-un punct în care toate partidele suntem aliniate”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că speră că săptămâna viitoare va fi adoptată Hotărârea de Guvern care vizează reforma Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Diana Buzoianu anunţă modificări în contractul colectiv de muncă din Romsilva, dar şi măsuri ferme pentru reducerea tăierilor ilegale din păduri.

„Am ajuns, pare, într-un punct în care toate partidele suntem aliniate”, a declarat, joi seară, la TVR Info, Diana Buzoianu, cu privire la reforma Romsilva, potrivit News.ro.

Ea a subliniat că toate partidele au agreat scenariul care include 19 direcţii regionale în Romsilva, ea mărturisind că acest scenariu este ”mai puţin ambiţios” decât şi-a dorit. Direcţiile vor fi conduse de oameni angajaţi prin concurs.

Diana Buzoianu a afirmat că în Romsilva a fost renegociat contractul colectiv de muncă, iar bonusul pentru pensionare va fi de un salariu.

Ministra a anunţat că pe toate autovehiculele Romsilva vor fi montate sisteme GPS, iar angajaţii instituţiei vor purta camere de înregistrat de tip bodycam, dar vor fi şi 300 de camere de monitorizare pe drumurile forestiere.

Buzoianu a menţionat că vrea să propună o Hotărâre de Guvern privind aplicaţia SUMAL 3.0 pentru reducerea tăierilor ilegale de lemne.

Editor : Liviu Cojan