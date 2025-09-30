Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că „principala problemă la autoritățile din subordinea Ministerului este că există diferențe foarte mari de salariu, deci o frustrare foarte mare între oamenii care duc munca reală și oamenii care stau în birouri și iau deciziile din pix”. Ea subliniază că „există și o mare problemă cu personalul, în sensul că sunt zone întregi în care lucrările de pe teren nu mai au oameni”. „Organigramele sunt pline în birouri, aproape la toate instituțiile”, mai spune oficialul din Guvern.

În ceea ce privește fostul director Romsilva Teodor Țigan care a luat 100.000 euro bonus de pensionare și s-a reangajat director la Direcția Silvic Arad, ministrul Mediului spune că a trimis Corpul de control pentru că mai există astfel de cazuri. Pe numele acestuia există un dosar deschis la DNA pentru că nu era pensionar definitiv.

„În cazul de față, ceea ce a ridicat suspiciuni foarte mari nu este neapărat faptul că s-a angajat, ci cum s-a angajat, pentru că s-a angajat pe repede înainte.

Urmează să primim și în perioada imediat următoare un rezumat, o concluzie pe acest caz.

Raportul se finalizează și cu niște recomandări foarte clare și dacă există autorități care sunt competente care trebuie să se uite pe aceste rezultate, evident că le vom trimite”, spune Diana Buzoianu.

Aceasta a făcut referire și la cazul a patru pădurari condamnați de două ori pentru furt de lemne, care continuau să lucreze în Romsilva, fiindu-i prezentate justificări că „sunt prevederi în noul Cod Silvic care au fost adoptate ulterior condamnării lor și că nu retroactivează legea”.

„Am mai avut un caz recent, chiar cu pădurari pe care i-am descoperit grație jurnaliștilor de investigație. Fuseseră condamnați, nu o dată, de două ori că au furat din pădurile din România și rau în continuare angajați la Romsilva și am întrebat, au întrebat inclusiv jurnaliștii, de ce sunt angajați în continuare acești oameni. Păi, vedeți că sunt prevederi în noul Cod Silvic care au fost adoptate ulterior condamnării lor și că nu retroactivează legea. Am stat eu să citesc contractul colectiv de muncă și ce să vedeți? Din 2024 există prevedere clară ca absolut toți oamenii care sunt condamnați să fie dați afară. S-a aplicat după ce am descoperit acest articol, le-am transmis articolul Romsilva, au luat decizia să-i dea afară, să-i concedieze pe lupii care voiau să fie paznici la oi”, spune ministrul Buzoianu.

„Există și o mare problemă cu personalul, în sensul că sunt zone întregi în care lucrările de pe teren nu mai au oameni. Organigramele sunt goale acolo unde trebuie să fie făcută munca. Organigramele sunt pline în birouri, aproape la toate instituțiile - șefi de serviciu, directori, directorași, comitete, proiecte europene în care își cresc cu 40% salariile.

Și după aia când te duci la oamenii care fac treaba în teren, organigramele sunt goale și oamenii sunt disperați că acolo nu au personal cu care să facă munca. Asta este realitatea din teren din instituțiile din subordinea Mediului. Problema principală nu e că se angajează oameni care se pensionează, ci că de cele mai multe ori se angajează tot în posturile acelea de care s-ar putea să nu mai avem nevoie la final”, susține ministrul.

Oficialul de Guvern a precizat că încă 30 de zile va sta în transparență reorganizarea Ministerului. „Eu cred că la acest punct toate partidele din Coaliție trebuie să ne asumăm reforma pe care am trecut-o în programul de guvernare să o trecem. Este o reformă care va fi aprobată în Guvern, deci automat în Coaliție”, mai afirmă Buzoianu.

