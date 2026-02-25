Live TV

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24

Data publicării:
diana buzoianu la digi24
Diana Buzoianu. Foto: Profimedia

Ministrul Mediului vine în această seară la Digi24 pentru a discuta despre calitatea aerului pe care îl respirăm, eterna problemă a deșeurilor nereciclate și pregătirile pentru sezonul de vară pe litoral, unde mii de clădiri ilegale au fost deja demolate de stat. Diana Buzoianu va răspunde întrebărilor lui Claudiu Pândaru de la ora 20:30.

Cum se aplică tăierile de 10% decise de Guvern la Ministerul Mediului? Cine îi pedepsește pe cei care ard deșeuri și poluează aerul respirat de copiii noștri? Cum va arăta reforma de la Romsilva și de la Apele Române? Facem plajă și vara viitoare printre beach-baruri ilegale, încropite printre șezlonguri și care vând băuturi la prețuri indecente?

Ministrul Mediului Diana Buzoianu vine în această seară la Ediția Specială realizată de Claudiu Pândaru la Digi24, de la ora 20:30.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu nu va participa azi la Ora Guvernului de la Camera Deputaților. Care era tema dezbaterii dorite de PSD
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00835
Buzoianu anunță un plan de monitorizare a calității aerului cu laboratoare mobile. Zonele în care vor fi trimise
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Buzoianu: „România este raiul iazurilor piscicole pe hârtie”. Doar 10% dintre cele autorizate au fost realizate
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm, până la jumătatea anului, Radarul Balastierelor cu control efectiv
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu, despre reorganizările de la Ministerul Mediului: „Auditul poate aduce tăieri de sporuri sau concedieri”
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au...
Ultimele știri
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olanda a luat decizia, după ce Jutta Leerdam a luat aur la JO și apoi și-a arătat bustiera
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...