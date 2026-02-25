Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24

Ministrul Mediului vine în această seară la Digi24 pentru a discuta despre calitatea aerului pe care îl respirăm, eterna problemă a deșeurilor nereciclate și pregătirile pentru sezonul de vară pe litoral, unde mii de clădiri ilegale au fost deja demolate de stat. Diana Buzoianu va răspunde întrebărilor lui Claudiu Pândaru de la ora 20:30.

Cum se aplică tăierile de 10% decise de Guvern la Ministerul Mediului? Cine îi pedepsește pe cei care ard deșeuri și poluează aerul respirat de copiii noștri? Cum va arăta reforma de la Romsilva și de la Apele Române? Facem plajă și vara viitoare printre beach-baruri ilegale, încropite printre șezlonguri și care vând băuturi la prețuri indecente?

Ministrul Mediului Diana Buzoianu vine în această seară la Ediția Specială realizată de Claudiu Pândaru la Digi24, de la ora 20:30.

