Ministrul Mediului exclude să demisioneze după scandalul apei potabile: Nu poţi să ştergi în câteva luni 35 de ani de nepăsare

Data publicării:
diana buzoianu la o sedinta
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seara, la Digi24, că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.

„Eu să renunţ la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament, sau pentru că domnul Zamfir (senatorul PSD Daniel Zamfir - n.r.), îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o şi săptămâna aceasta. Nu! Dacă există vină - şi cu siguranţă nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, orice om face şi greşeli - dar asta în acest caz nu există nicio urmă de greşeală de la nivelul Ministerului Mediului şi motivul pentru care nu există este pentru că, în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a afirmat Diana Buzoianu, joi seară, la Digi24.

De asemenea, întrebată dacă nu ar cere demisia ministrului, în cazul în care ar fi parlamentar din opoziţie, având în vedere situaţia creată la Prahova, Buzoianu a răspuns: „Exact pentru ce anume?”.

„Suntem aici, dar suntem aici tocmai pentru că aceste instituţii nu au funcţionat ani de zile. Sunt prima care vine şi spune: această companie este o sinecură, trebuie să fie desfiinţată. Am fost prima care a venit şi a spus de o grămadă de probleme care au fost ascunse sub preş în ultimii mulţi zeci de ani de zile. Deci realitatea este că această corupţie, care a existat şi există în continuare în instituţiile de mediu, va bubui în multe puncte de vedere (...) Noi trebuie să înţelegem că reformele pe care le-am început şi o parte semnificativă dintre ele au fost începute nu vor putea să acopere 35 de ani de delăsare. Deci noi va trebui uşor să rezolvăm lucrurile. Dacă aş fi parlamentar în opoziţie, m-aş asigura că strig cât de tare pot să se facă dreptate cu autorităţile care trebuie să răspundă real. Nu să găsească ţapii ispăşitori, pentru că oamenii nu au nevoie de poveşti frumoase. Oamenii au nevoie de reforme reale care să fie implementate, dar care durează. Nu poţi să ştergi, repet, în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare. Dar ajunge să ne uităm la câte lucruri am scos la iveală în aceste luni, să ne dăm seama că reformele sunt începute”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat că una dintre instituţiile pe care le consideră responsabile pentru criza apei din Prahova, Exploatare Sistem Zonal Prahova, a fost creată pentru a asigura nişte sinecuri, Buzoianu arătând că în alte judeţe nu este nevoie de mai mulţi operatori pentru furnizarea de apă, cum se întâmplă în Prahova, unde locuitorii plătesc unul dintre cele mai mari tarife pentru această utilitate.

„Compania aceasta (Exploatare Sistem Zonal Prahova - n.r.) mi se pare că a fost creată în 2006 şi este foarte clar, dacă ne uităm de-a lungul timpului cine a fost la conducerea ei, că a fost creată ca un sistem de a mai avea câteva funcţii pentru nişte oameni politici. Oamenii nu au nevoie de asta. În toată ţara asta apa este tratată şi ajunge la oameni printr-un singur operator, că este el privat, că este el deţinut de Consiliul Judeţean sau Consiliul Local. Ei bine, doar în Prahova este nevoie de doi operatori pentru că aici în Prahova trebuia să fie creată şi această sinecură. Nu! Este o întrebare foarte cinstită şi onestă la nivel public naţional dacă această companie cu adevărat este necesară. Prahova este judeţul în care se plăteşte unul dintre cele mai mari preţuri la apă. Unul dintre motive este clar acest sistem hibrid care nu funcţionează”, a afirmat Diana Buzoianu.

Editor : Liviu Cojan

