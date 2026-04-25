Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele instituții, ca să fie ocupate permanent posturi-cheie

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a afirmat că a aflat „pe surse” că în unele instituţii aflate în subordinea Ministerului Mediului se pregătesc concursuri prin care persoane susţinute de PSD să ocupe unele posturi, în mod permanent. „Vă garantez că noi nu vom permite un astfel de teatru de prost gust pe banii şi pe nervii românilor”, spune Buzoianu.

„Zilele acestea am aflat despre autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, că este o foarte mare forfotă, că se pregătesc să fie date concursuri de către reprezentanţii PSD, ca să fie ocupate anumite posturi-cheie din instituţie. Vă garantez că, în momentul în care voi afla că pe linie politică cineva pregăteşte permanentizarea unor posturi, acum, pe ultima sută de metri, ca să nu poată să fie luate măsuri de reformă, vor exista, în mod evident, nişte evaluări şi da, dacă sunt oameni care sabotează în acest fel instituţiile din subordinea Ministerului Mediului, ei nu vor mai putea să fie nominalizaţi, din punctul meu de vedere, de către Ministerul Mediului, în cazul de faţă eu, cât sunt ministru al Mediului”, a afirmat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info.

Ea spune că se referă la posturi ocupate interimar, prin numiri făcute de către directori de instituții.

Buzoianu a explicat că a aflat neoficial că la unele astfel de instituţii care se află în subordinea ministerului pe care îl conduce directorii au început să facă demersuri pentru ca persoanele numite interimar să dea concursuri, ceea ce ar face, ulterior, ca schimbarea lor din funcţii să fie extrem de dificilă.

„Vă garantez că noi nu vom permite un astfel de teatru de prost gust, pe banii şi pe nervii românilor. În niciun caz nu se vor permanentiza posturi politice pentru nişte oameni care nu vor putea să demonstreze că au competenţa necesară. Nu, în plină criză politică, când nimeni nu se uită pe subiectul acesta, gata, repede, rapid lansăm nişte concursuri şi punem nişte oameni care să fie permanent acolo”, a adăugat aceasta.

