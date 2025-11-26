Ministrul Mediului vine azi la Digi24, de la ora 21:00

Diana Buzoianu vine azi la Digi24 să discute despre viitorul programului Rabla, defrișări, perpetua problemă a arderii de cabluri lângă București și combaterea risipei alimentare. Ministrul Mediului va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

Rabla va supraviețui în 2026? Cum oprește România tăierile de arbori care ne ajută să respirăm aer curat? Cum pot fi educați românii să nu mai arunce bani pe fereastră odată cu mâncarea care ajunge la coșul de gunoi în fiecare săptămână?

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00.

