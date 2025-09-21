Live TV

Exclusiv Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna”

BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu-Dinel Miruță. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat duminică seară, în emisiunea Briefing de la Digi24, că reforma administrației locale trebuie făcută cu atenție, precizând însă că plecarea câtorva angajați din primării, nu vor îngenunchea comunele din punct de vedere administrativ. Declarațiile acestuia vin în contextul Coaliția trebuie să ajungă la un consens pe tăierile din primării. 

„Trebuie uitat foarte atent asupra căror categorii se pot face aceste reduceri, pentru că este o abordare neuniformă în administrația publică din România. Unele Consilii Județene au externalizat o parte din servicii, altele o fac cu propriii angajați. Una e să prestezi niște servicii cu angajații Consiliului Județean și alta e să prestezi aceleași servicii plătind o sumă de bani unei alte firme care o face fără angajații Consiliului Județean din județul vecin.

Și atunci când aplici un procent poate să genereze niște oglinzi care arată diferit, pentru că nu e la fel peste tot. Dar Guvernul încă poate să niveleze aceste lucruri. Hai să punem un pic la punct. Am văzut că domnul ministru Cseke de la Dezvoltare este preocupat să niveleze asta. Dar asta nu scuză faptul că noi vom reduce cheltuielile de fapt neîncheind niciun contract de muncă, neeliminând niciun angajat care încasează niște bani.

Eu cred că populația consideră corect, dacă pleacă 2, 3, 5 oameni dintr-o anumită primărie, care, să fim foarte onești, mulți s-au angajat după campanii electorale ca semn de mulțumire că a susținut primarul, nu cred că îngenunchează comuna aia administrativ. Că am mai fost și eu în primării și bagi capul în câte unele și nu poți să deschizi ușa de câte un birou nou, unde s-au angajat oameni. Trebuie uitat cu atenție”, a declarat ministrul Economiei. 

Tot azi,  Miruță a dat asigurări, în contextul în care PSD vine cu amendamente, că „reforma administrației nu se va bloca”.

„E doar un discurs pe o scenă de teatru pentru anumiți actori din partidul propriu. Cei de la PSD, nu știu, au alegeri interne, ce scopuri au. Lipsește din discurs care e soluția. Nu ne putem preface că dăm afară, ca să reducem cheltuieli, niște oameni care nu iau salarii. A elibera locurile libere din organigrame nu înseamnă o reducere a cheltuielilor statului”, a spus el.

Citește și: Kelemen Hunor: România ar funcționa și fără 13.000 de angajați în administrația locală și 20% din cea centrală

