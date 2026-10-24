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Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu mai pot suporta”

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o persoana are in mana mai multe bancnote
Sursa foto: Profimedia Images
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Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că pregăteşte indexarea pensiilor „conform legii” şi va înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că, după doi ani, pensionarii nu mai pot suporta. Manole afirmă că există resurse financiare pentru implementarea majorării pensiilor.

„În acest moment, pe masa Ministerului Muncii stă, aşa cum trebuie să stea, respectarea legii. Asta înseamnă că vom aştepta ultimele cifre apropo de evoluţia inflaţiei, vom aştepta ultimele cifre apropo de ceilalţi indicatori care stau la baza acestui calcul şi vom înainta Ministerului de Finanţe şi premierului propunerea de a respecta legea, pentru că după doi ani pentru pensionari nu se mai poate suporta”, a afirmat Florin Manole sâmbătă seara, la Alba Iulia, potrivit News.ro.

Ministrul dă asigurări că există resurse bugetare din care să fie asigurată majorarea pensiilor.

„Dacă există resurse financiare? Răspunsul este da, dacă ne uităm în legea bugetului pe 2026 care conţine, la capitolul asigurări sociale, şi o proiecţie a cheltuielilor pe anii următori, iar pentru anul următor proiecţia de cheltuieli pe asistenţă socială este de 170 de miliarde de lei, 12 miliarde mai mult decât execuţia estimată la nivelul acestui an. Iar costul, dacă ar fi să ne uităm la actualele cifre, costul indexării, majorării pensiilor conform legii, ar fi undeva la 9,5-9,6 miliarde de lei, aşadar în anvelopa pe care am amintit-o”, a explicat el.

Manole admite că nu s-a discutat încă, la nivel guvernamental, despre renunţarea la plata CASS de către pensionari a contribuţiilor de asigurări sociale.

„În acest moment nu a avut loc încă o discuţie, asta nu înseamnă că subiectul este epuizat ci din contră, încă nu a fost abordat la nivelul Guvernului. Legea în vigoare o ştim, deocamdată priorităţile sunt rectificare şi buget, iar cînd vorbim despre buget trebuie să înţeleagă toată lumea că nu e vorba doar despre o sumă de bani care se încasează şi care se cheltuie, ci e vorba despre ce prioritizăm, ce cheltuieli ne permitem şi ce cheltuieli suntem obligaţi conform legii, să facem, deci este vorba de politici publice, după ce vom trece de aceste două etape vom trece şi la alte subiecte, pentru că avem multe: salariul minim, repornirea economiei, sunt multe teme importante”, a adăugat Florin Manole.

Editor : C.L.B.

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