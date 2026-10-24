Ministrul Muncii dă asigurări că există banii pentru cea de-a doua tranşă a sprijinului financiar acordat pensionarilor cu pensii mici

Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că nu se pune problema lipsei de fonduri pentru acordarea celei de-a doua tranşe a ajutorului financiar cuprins între 300 şi 500 de lei de care beneficiază, anul acesta, pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei şi care va fi distribuit în luna decembrie.

Ministrul Muncii a fost întrebat, sâmbătă seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Alba Iulia, dacă există în buget sumele necesare acordării ajutorului financiar pentru pensionarii cu pensii mici, care ar trebui să primească în luna decembrie a doua tranşă a acestui sprijin din partea statului, transmite News.ro.

„Da, cu siguranţă, nu există nicio dilemă”, a răspuns Florin Manole.

Acesta a explicat că banii pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici sunt prevăzuţi în buget de la începutul anului.

„Banii sunt prinşi în buget încă de la începutul acestui an, când s-a votat legea bugetului, nu există niciun motiv de îngrijorare”, subliniază Manole.

Întrebat dacă Guvernul intenţionează să continue anul viitor programul în baza căruia pensionarii cu venituri mici primesc, în două tranşe, câteva sute de lei, în funcţie de cuantumul veniturilor de care beneficiază, ministrul a răspuns că ar „prefera să facă indexarea pensiilor” şi nu acest sprijin despre care admite că „a fost util, necesar, dar a fost un pansament insuficient pentru o situaţie care trebuia să se rezolve cu indexarea pensiilor”.

Editor : A.C.