Ministrul Muncii dă vina pe PSD pentru eșecul legii salarizării: „A sabotat fiecare pas” al reformei

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru și ministrul interimar al Apărării Radu Miruță au acuzat PSD pentru eșecul negocierilor privind Legea salarizării și pentru pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Pîslaru a susținut că social-democrații au „sabotat fiecare pas” al procesului, în timp ce Miruță a afirmat că România pierde, dincolo de bani, șansa de a corecta inechitățile din sistemul public.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și al Investițiilor și Proiectelor Europene, susține că PSD este „principalul vinovat” pentru eșecul negocierilor și acuză formațiunea că nu a făcut progrese în cei peste patru ani în care a condus Ministerul Muncii în perioada PNRR.

„Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. În ciuda tuturor eforturilor depuse de Guvern și Ministerul Muncii și în ciuda medierii asigurate de Administrația Prezidențială, consensul nu a putut fi atins”, a scris Pîslaru, miercuri pe Facebook.

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„Cine este principalul vinovat al acestui eșec? Răspunsul este unul singur: PSD”, a afirmat ministrul.

Pîslaru susține că PSD a condus Ministerul Muncii timp de patru ani și jumătate în perioada PNRR, prin trei miniștri succesivi, fără să pună pe masă un proiect de lege și fără să organizeze consultări cu sindicatele și partenerii sociali.

„În toți acești ani, PSD nu a pus pe masă niciun proiect și nu a organizat nicio consultare cu sindicatele și partenerii sociali. Au făcut promisiuni despre care știau că nu pot fi onorate și apoi, în stilul caracteristic, au fugit de răspundere”, a susținut el.

Ministrul afirmă că proiectul elaborat în mandatul său a fost construit pornind de la constrângerile bugetare și de la angajamentele asumate de România.

Pîslaru spune că, după consultări și simulări, a fost identificată o variantă cu un buget de 12,1 miliarde de lei, însă, în urma evoluțiilor bugetare și a evaluării Moody’s din 7 august, plafonul a fost redus spre 10 miliarde de lei.

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„Nu puteam aloca mai mult — pur și simplu nu ne permitem riscul pierderii ratingului și aveam obligația să acționăm cu precauție și diligență”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

El acuză din nou PSD că a sabotat procesul și susține că România pierde nu doar banii europeni, ci și șansa unei reforme reale.

„PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut-o direct, în plan politic, și indirect prin agenții lor de influență din zona sindicală”, a scris Pîslaru.

„România nu pierde azi, din cauza PSD, doar șansa celor 770 milioane euro bani europeni nerambursabili din PNRR, ci și șansa spre o reformă reală și echitabilă în sectorul public”, a adăugat acesta.

Miruță: „Legea trebuia făcută din 2023”

Și Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, critică PSD și susține că principala problemă nu este doar pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR, ci faptul că România nu are nici acum o nouă Lege a salarizării unitare.

„Pierderea de astăzi a României nu sunt cele 770 de milioane de euro, pentru că nu avem nici azi legea salarizării unitare, ci incapacitatea noastră de a genera o astfel de lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat”, a scris și Miruță, miercuri pe Facebook.

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Ministrul interimar susține că reforma trebuia finalizată încă din 2023 și îi indică pe foștii miniștri ai Muncii drept responsabili pentru întârziere.

„Să fie limpede: legea trebuia făcută din 2023 și judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină”, a afirmat Radu Miruță.

El acuză PSD că a blocat mai multe reforme și că a urmărit în primul rând interesele politice ale partidului.

„PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme. A trântit fără niciun plan un guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării”, a scris Miruță.

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Ministrul interimar al Transporturilor a făcut referire și la fondurile europene alocate României prin PNRR, criticând incapacitatea autorităților de a folosi banii.

„Europa aia despre care unii spun că e rea ne-a pus la dispoziție 30 de miliarde să ne facem curat în propria casă. Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă”, a transmis Radu Miruță.

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Editor : Ana Petrescu