Live TV

Ministrul Muncii dă vina pe PSD pentru eșecul legii salarizării: „A sabotat fiecare pas” al reformei

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Miruță: „Legea trebuia făcută din 2023”

Ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru și ministrul interimar al Apărării Radu Miruță au acuzat PSD pentru eșecul negocierilor privind Legea salarizării și pentru pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR. Pîslaru a susținut că social-democrații au „sabotat fiecare pas” al procesului, în timp ce Miruță a afirmat că România pierde, dincolo de bani, șansa de a corecta inechitățile din sistemul public.

Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii și al Investițiilor și Proiectelor Europene, susține că PSD este „principalul vinovat” pentru eșecul negocierilor și acuză formațiunea că nu a făcut progrese în cei peste patru ani în care a condus Ministerul Muncii în perioada PNRR.

„Negocierile pentru legea salarizării unitare au eșuat oficial. În ciuda tuturor eforturilor depuse de Guvern și Ministerul Muncii și în ciuda medierii asigurate de Administrația Prezidențială, consensul nu a putut fi atins”, a scris Pîslaru, miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cine este principalul vinovat al acestui eșec? Răspunsul este unul singur: PSD”, a afirmat ministrul.

Pîslaru susține că PSD a condus Ministerul Muncii timp de patru ani și jumătate în perioada PNRR, prin trei miniștri succesivi, fără să pună pe masă un proiect de lege și fără să organizeze consultări cu sindicatele și partenerii sociali.

„În toți acești ani, PSD nu a pus pe masă niciun proiect și nu a organizat nicio consultare cu sindicatele și partenerii sociali. Au făcut promisiuni despre care știau că nu pot fi onorate și apoi, în stilul caracteristic, au fugit de răspundere”, a susținut el.

Ministrul afirmă că proiectul elaborat în mandatul său a fost construit pornind de la constrângerile bugetare și de la angajamentele asumate de România.

Pîslaru spune că, după consultări și simulări, a fost identificată o variantă cu un buget de 12,1 miliarde de lei, însă, în urma evoluțiilor bugetare și a evaluării Moody’s din 7 august, plafonul a fost redus spre 10 miliarde de lei.

Citește și: Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării: Partidele își asumă pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR

„Nu puteam aloca mai mult — pur și simplu nu ne permitem riscul pierderii ratingului și aveam obligația să acționăm cu precauție și diligență”, a explicat ministrul interimar al Muncii.

El acuză din nou PSD că a sabotat procesul și susține că România pierde nu doar banii europeni, ci și șansa unei reforme reale.

„PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut-o direct, în plan politic, și indirect prin agenții lor de influență din zona sindicală”, a scris Pîslaru.

„România nu pierde azi, din cauza PSD, doar șansa celor 770 milioane euro bani europeni nerambursabili din PNRR, ci și șansa spre o reformă reală și echitabilă în sectorul public”, a adăugat acesta.

Miruță: „Legea trebuia făcută din 2023”

Și Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, critică PSD și susține că principala problemă nu este doar pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR, ci faptul că România nu are nici acum o nouă Lege a salarizării unitare.

„Pierderea de astăzi a României nu sunt cele 770 de milioane de euro, pentru că nu avem nici azi legea salarizării unitare, ci incapacitatea noastră de a genera o astfel de lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat”, a scris și Miruță, miercuri pe Facebook.

Citește și: Grindeanu și Bolojan se ceartă de la legea salarizării: „Guvernul avea o obligație foarte simplă” / „PSD a tot plusat din populism”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministrul interimar susține că reforma trebuia finalizată încă din 2023 și îi indică pe foștii miniștri ai Muncii drept responsabili pentru întârziere.

„Să fie limpede: legea trebuia făcută din 2023 și judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină”, a afirmat Radu Miruță.

El acuză PSD că a blocat mai multe reforme și că a urmărit în primul rând interesele politice ale partidului.

„PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme. A trântit fără niciun plan un guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării”, a scris Miruță.

Citește și: Sindicatele, mesaj dur pentru Guvern: „Proiectul legii salarizării nu s-a schimbat. Nu poate sta la baza unei reforme credibile”

Ministrul interimar al Transporturilor a făcut referire și la fondurile europene alocate României prin PNRR, criticând incapacitatea autorităților de a folosi banii.

„Europa aia despre care unii spun că e rea ne-a pus la dispoziție 30 de miliarde să ne facem curat în propria casă. Fiecare euro neluat este dovada clară că nouă nu ne place curățenia în casă”, a transmis Radu Miruță.

Citește și: Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dragos pislaru
1
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
liliana ruse
2
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Steag China
3
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
4
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
bancnote de 100 de lei
5
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Nu se mai ascund! Au apărut împreună și lumea ”a luat-o razna”: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu
Traian Băsescu: Avem demonstraţia că, dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
Kelemen
Kelemen Hunor, despre legea salarizării: „Este o pierdere serioasă pentru ţară, dar, pe termen lung, pierderea ar fi putut fi mai mare”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Grindeanu și Bolojan se ceartă de la legea salarizării: „Guvernul avea o obligație foarte simplă” / „PSD a tot plusat din populism”
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
Deputații au adoptat proiectul privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Peste jumătate din aleșii AUR au votat „contra”
Recomandările redacţiei
nicusor dan inquam george calin
Nicușor Dan anunță eșecul negocierilor pe legea salarizării...
medicine
Asociațiile Bolnavilor de Cancer: În 24 de ore, am identificat 3...
carbune profimedia
Preşedintele a trimis la CCR Legea privind decarbonizarea în sectorul...
Vladimir Putin
Rusia pare că pregătește o nouă escaladare a războiului din Ucraina...
Ultimele știri
Columbia, zguduită din nou de un seism. Cutremurul de 5,1 a provocat panică în Bogota
Fostul ministru ucrainean de Externe Dmitro Kuleba ar putea deveni ambasadorul Ucrainei în SUA (surse)
Noi detalii despre atacul dejucat care viza o fabrică de drone în Slovacia. Cine se află în spatele operațiunii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale: ,,Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! Cifrele care le dau fiori jucătorilor lui Coelho înaintea returului cu Ararat
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu noul șef, Hendrick Klein, după intrarea lui CFR Cluj în insolvență? „Auzisem că va aduce 10...
Adevărul
Fostul emisar special al SUA pentru Ucraina îl compară pe Putin cu Hitler: „Îngrijorarea mea: vom ajunge la...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: s-a mutat în țara în care riscă pedeapsa cu moartea și ce a urmat a lăsat pe toată lumea...
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Soarta tragică a câinilor soților Ceaușescu, după moartea cuplului: În timpul fostului regim erau hrăniți cu...
Newsweek
Surpriză neplăcută pentru o pensionară cu 4.000 lei pensie. Nu i-au luat în calcul 17 ani de grupa a II-a
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Câinele tău se teme de aspirator? Greșeala pe care o fac mulți stăpâni și care îi poate accentua frica
Film Now
Valetul nesuferit din "Singur acasă" a murit. Cum a descoperit acum 14 ani că a făcut un AVC care l-a țintuit...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului