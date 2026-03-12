Live TV

Exclusiv Ministrul Muncii, despre pachetul de solidaritate al PSD: „Toate propunerile sunt echilibrate". Cum poate fi finanțat

Florin Manole, ministrul Muncii
Florin Manole, ministrul Muncii / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, la Digi24, că propunerile PSD din pachetul de solidaritate sunt „echilibrate” și au fost gândite pentru categoriile cele mai afectate de scumpiri, precum copiii din familii vulnerabile și pensionarii. Oficialul a explicat că finanțarea acestor măsuri vine din bugetul de stat, subliniind că „sursa de finanțare a tuturor politicilor este bugetul”.

„Sunt în continuare ferm convins că toate propunerile din pachetul de solidaritate sunt echilibrate și făcute cu o atentă analiză a grupurilor țintă. Ne-am dus către copii cu dizabilități, către copii care primesc tichetul pentru participarea la grădiniță, adică copii din familii vulnerabile, și către pensionari care au simțit mai mult decât alții creșterea prețurilor și inflația”, a spus Manole.

Ministrul a subliniat că persoanele cu venituri mici sunt cele mai afectate de scumpiri. „Inflația îi afectează mai ales pe cei care își cheltuie cea mai mare parte sau toate veniturile pentru coșul de consum”, a explicat el.

Întrebat de unde vor veni banii pentru pachetul social, ministrul Muncii a spus că, la nivel guvernamental, finanțarea politicilor publice nu se face prin mutarea directă a banilor de la un capitol la altul. „În Guvern, bugetul nu se face cu sursa: luăm de acolo și ducem dincolo. Sursa de finanțare a tuturor politicilor este bugetul”, a afirmat Manole.

El a dat și un exemplu privind impactul unor măsuri asupra veniturilor statului. „Creșterea salariului minim aduce o încasare suplimentară la bugetul de stat de peste 500 de milioane”, a spus ministrul.

Totodată, acesta a precizat că doar componenta destinată copiilor din pachetul social presupune un efort bugetar de câteva sute de milioane de lei: „Pachetul de solidaritate, pe secțiunea beneficii pentru copii, costă 360 de milioane de lei”, a declarat Manole.

„Din 2014 până astăzi s-a spus de multe ori că dacă va crește salariul minim va crește șomajul și va scădea economia. Nu s-a întâmplat asta”, a mai afirmat el.

Potrivit lui Manole, pentru creșterea salariului minim „există o lege și o directivă europeană care spun că salariul minim trebuie să crească în funcție de anumiți indicatori furnizați de Institutul Național de Statistică”, a explicat ministrul.

Întrebat dacă bugetul ar putea fi aprobat azi, oficialul a răspuns că „probabil la ora 16:00”.

