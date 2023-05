Ministrul Muncii, după întâlnirea cu sindicatele: Începând de astăzi, discutăm tehnic noile grile de salarizare

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat după negocierile cu sindicatele din Educație că au început discuţiile tehnice pe grilele de salarizare, pornind de la principiile enunţate de reprezentanții profesorilor, informează Agerpres.

"S-a agreat că, începând de astăzi, discutăm tehnic, în profunzime, ceea ce au propus dumnealor vizavi de noile grile de salarizare, plecând de la principiile enunţate de dumnealor, de la acel salariu mediu brut pentru debutant şi discutând în continuare şi posibilităţi şi tot ceea ce înseamnă construcţia grilelor de salarizare. S-a introdus azi un element nou vizavi de acel articol 12 pe care vi l-au comunicat şi dumnealor", a spus Marius Budăi.

Sindicaliștii au cerut ca până la finalul anului să se aplice articolul 12 din legea 153 care prevede multiplicarea coeficientului de ierarhizare 1 cu 3.000 de lei, cât e salariul minim pe economie şi nu cu 2.500 cât este în prezent.

"Doamna ministru (al Educaţiei, Ligia Deca - n. r.) va pleca la Guvern, la domnul prim-ministru, şi va prezenta un material succint cu ceea ce noi am discutat aici, urmând ca indiferent de zi, de oră, să continuăm discuţiile cu sindicatele, astfel încât în termenul cel mai scurt să ajungem şi la finalizarea acelei zile. Noi am avut astăzi un mandat desprins pe două paliere. Unu: de a discuta ceea ce se întâmplă cu greva în continuare şi de a relansa, practic, şi de a scurta termenul iniţial propus de 15 iulie, când să discutăm aplecat, la nivel tehnic de grile. Am stabilit că începând de astăzi aceste discuţii au început", a spus Marius Budăi.

