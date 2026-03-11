Live TV

Exclusiv Ministrul Muncii, nemulțumit de buget. Florin Manole: „Pachetul de asistență socială este mai mic cu un miliard de lei”

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Florin Manole, ministrul Muncii / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Buget mai mic pentru 2026 Sprijin redus pentru pensionari Impactul inflației asupra categoriilor vulnerabile Replică la postarea lui Florin Cîțu

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că proiectul de buget pentru 2026 prevede mai puțini bani pentru asistență socială, în condițiile în care ar fi fost nevoie de resurse suplimentare pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile. Într-un interviu acordat miercuri în exclusivitate pentru Digi24, el a declarat că „bugetul pe asistență socială este mai mic cu peste 1 miliard de lei”, deși guvernul ar trebui să finanțeze măsuri precum sprijinul pentru pensionari, familiile monoparentale și copiii cu dizabilități.

Buget mai mic pentru 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că una dintre principalele probleme ale proiectului de buget pentru anul 2026 este scăderea fondurilor destinate asistenței sociale. Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că bugetul estimat pentru Ministerul Muncii în 2026 este mai mic decât execuția bugetară din 2025. Potrivit lui Florin Manole, evaluarea acestor diferențe este încă în curs.

„Nu aș vorbi despre bugetul în ansamblu. Pentru Ministerul Muncii mă refer la partea care ar trebui să includă și pachetul de solidaritate. Bugetul pe asistență socială este în acest an mai mic cu aproape 1 miliard de lei, în condițiile în care ar fi trebuit să fie mai mare. Am fi avut nevoie de mai mulți bani pentru a acoperi pachetul de solidaritate necesar pentru sprijinul a câteva milioane de concetățeni, fie că vorbim despre pensionari, familii monoparentale sau familii cu copii cu dizabilități”, a declarat Manole pentru Digi24.

Ministerul a propus mai multe măsuri de sprijin care necesită finanțare suplimentară, inclusiv majorarea beneficiilor pentru copii cu dizabilități și familii monoparentale.

În opinia sa, nivelul actual al unor beneficii sociale este mult prea mic pentru a răspunde nevoilor din societate: „Beneficiul de 80 de lei pentru copilul cu dizabilități nu suferă niciun comentariu. Este un cuantum extraordinar de mic”.

Sprijin redus pentru pensionari

O altă propunere a ministerului vizează acordarea unui ajutor pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari, însă fondurile prevăzute în proiectul de buget nu acoperă integral această măsură.

„Propunerea de sprijin pentru cei 2,8 milioane de pensionari s-ar fi cifrat la aproximativ 2,3 – 2,4 miliarde de lei, iar acești bani nu sunt în integralitate prinși în această variantă pe care am primit-o de la Ministerul de Finanțe”, a spus Manole.

Ministrul s-a arătat sceptic și în privința ideii că diferența ar putea fi acoperită din fonduri europene.

„Știu cu certitudine că nu se poate acoperi din fonduri europene niciun fel de plată directă pe asistență socială, nicio formă de vouchere, nicio formă de transferuri. Deci nu există această variantă”, a afirmat el.

Impactul inflației asupra categoriilor vulnerabile

Potrivit ministrului, sprijinul direct este esențial în contextul creșterii prețurilor și al inflației, mai ales pentru familiile cu venituri mici.

„Propunerea PSD era în contextul creșterii inflației și a prețurilor alimentelor pentru aceste categorii vulnerabile. Impactul inflației în bugetele familiilor sărace din România nu se poate atenua decât cu un astfel de sprijin direct. Cu servicii nu poți să te duci să plătești cumpărăturile la supermarket. Sunt două lucruri complet diferite”, a subliniat Manole.

Întrebat dacă partidul său ar putea depune amendamente în Parlament pentru majorarea fondurilor, ministrul a precizat că discuțiile sunt încă în desfășurare în cadrul Guvernului.

„Probabil că colegii mei și Partidul Social Democrat ne vom exprima opiniile în Parlament. Dar până la Parlament suntem în faza discuției în cadrul Guvernului. Obligația mea este să vin cu observații, dacă este cazul, și este cazul, la acest proiect”, a declarat Florin Manole.

Replică la postarea lui Florin Cîțu

Ministrul a fost întrebat și despre o postare publicată pe Facebook de fostul premier Florin Cîțu, care susținea că promisiunea Guvernului privind reducerea cheltuielilor cu personalul cu 10% nu ar fi respectată, invocând datele din proiectul de buget pentru 2026.

„La Ministerul Muncii vom avea o cheltuială cu personalul mai mică decât anul trecut, cu certitudine. Nu știu care este situația altor ordonatori de credite, dar la Ministerul Muncii nu doar că nu vom avea un buget mai mare la acest capitol, ci chiar unul mai mic”, a spus el.

De asemenea, ministerul pregătește o reorganizare a aparatului central.

„Reorganizarea aparatului central al Ministerului Muncii va fi pusă în transparență și avem și acolo o reducere cu câteva posturi de conducere”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, obiectivul este reducerea cu cel puțin trei poziții de conducere din structura actuală a ministerului.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
2
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
cască pilot
5
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu pungi pline de haine
De ce au scăzut vânzările din comerțul cu amănuntul în ianuarie 2026. Explicațiile economistului Adrian Negrescu
bani
Statul încasează 13 miliarde de lei din majorarea taxelor locale, dar pierde aproape 75 de miliarde prin scutiri fiscale
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, BNR: „Tensiunile din Orientul Mijlociu pot crește inflația. Reducerea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată”
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan: „Ne propunem să aprobăm bugetul până la sfârșitul săptămânii. E construit într-un context dificil”
bancnote de 100 de lei
Proiectul de buget pentru 2026 prevede investiții publice de 163,8 miliarde de lei, cu aproape 19% mai mari decât în 2025
Recomandările redacţiei
FED DECLARATIE NICUSOR DAN AMERICANI 110326_26432
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Parlamentul dezbate azi cererea SUA...
2025 Parliamentary Election In Moldova, Chisinau - 26 Sep 2025
Moment istoric. Republica Moldova părăsește definitiv CSI...
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Funeralii la Teheran. Israelul...
sedinta in camera deputatilor
Ora 17:00. Parlamentul se reunește pentru a dezbate cererea SUA de a...
Ultimele știri
Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Lucrările pe sectorul Adjud–Răcăciuni al Autostrăzii Moldovei A7 au depășit 90%. Când se va deschide circulația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Descoperirea teribilă făcută de o femeie însărcinată: „Soțul meu avea o aventură chiar cu mama mea și nu a...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Modelul Dacia care amenință Europa! E o lovitură totală pe piața auto. SUV-ul e peste Kia, Hyundai, Nissan...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un cunoscut sportiv a murit la doar 28 de ani, într-un accident rutier. Autoturismul cu 530 de cai putere a...
BUCURESTI - DESCHIDERE AN UNIVERSITAR - FACULTATEA DE DREPT - 30
Tinerii ieșiți din sistemul de protecție socială care studiază sau lucrează vor primi indemnizație lunară...
Playtech
Ai voie să depozitezi biciclete pe casa scării? Ce spune legea
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
Pro FM
Cum arată Dulce María în 2026. Artista din Rebelde, declarații neașteptate: „Nu-mi imaginam că voi fi...
Film Now
Joshua Jackson, despre moartea lui James Van Der Beek, colegul lui din „Dawson’s Creek”: „Pierderea este...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât timp durează, de fapt, să te îndrăgostești? Iată ce spune știința
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Quentin Tarantino o pune la zid pe Rosanna Arquette după criticile privind limbajul rasist: „Ai acceptat...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026